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Loveth Omoruyi operata al crociato

La schiacciatrice di Vallefoglia e della nazionale si è sottoposta all'intervento chirurgico, effettuato dal dott. Raul Zini e dalla sua equipe presso il Maria Cecilia Hospiral GVM di Cotignola, reso necessario a seguito dell’infortunio al ginocchio occorsole in una delle ultime amichevoli della nazionale in vista dei Campionati Europei
2 min
Omoruyimegabox ondulati
Loveth Omoruyi operata al crociato

COTIGNOLA (RAVENNA)- A seguito dell’infortunio al ginocchio occorsole in una delle ultime amichevoli della nazionale in vista dei campionati europei, la schiacciatrice della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia Loveth Omoruyi è stata operata ieri dal dott. Raul Zini e dalla sua equipe presso il Maria Cecilia Hospiral GVM di Cotignola. E’ stata eseguita ricostruzione del legamento crociato anteriore, con plastica esterna di rinforzo, sutura menisco mediale e laterale, rimozione di frammenti liberi cartilaginei, debridment lesione condilo laterale. La giocatrice ha iniziato immediatamente il percorso riabilitativo che prevede per il primo mese lo scarico completo dell’articolazione (utilizzo di stampelle).

Le parole di Loveth Omoruyi

 «Il tempo è prezioso, lo sapevo. Ma è quando accade qualcosa di grande, bella o brutta che sia, che ne comprendi davvero il valore. E per realizzare tutto quello che mi è accaduto in questo periodo, di tempo ne ho avuto bisogno. Oggi sono qui, e quel giorno è finalmente arrivato. Intervento riuscito. Giorno zero, 16/09/2026. Da qui inizia un nuovo capitolo. Un passo alla volta, con pazienza e determinazione, lasciando che anche il tempo faccia la sua parte. Oggi non guardo a quanto manca ma a tutto quello che posso costruire da qui».

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