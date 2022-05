Le giovanili azzurre guardano agli Europei

Appuntamento nel nuovo Palasport di Guidonia per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 22. La nazionale italiana, campione del mondo Under 22, affronterà nella Pool A i pari età di Portogallo, Israele e Irlanda, per staccare il pass per l'evento continentale in programma dal 12 al 17 luglio 20 22 a Tarnow, in Polonia. Al termine del torneo di conquisterà la qualificazione la formazione prima classificata.

L'evento è organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, dal Comitato Regionale FIPAV Lazio e dal Comitato Territoriale FIPAV Roma, he abbraccerà l’intera pallavolo laziale a quasi tre anni di distanza dalle Rome Beach Finals del 2019 al Foro Italico, l’ultimo evento internazionale andato in scena sul territorio prima dell’emergenza sanitaria.

Giocatori, giocatrici, tecnici, dirigenti, appassionati e famiglie potranno ammirare da vicino alcuni tra i giovani più interessanti del panorama europeo e mondiale, con diversi ragazzi della formazione italiana già in pianta stabile nel giro della nazionale maggiore di Fefè De Giorgi. Il Palasport di Guidonia Montecelio si prepara quindi a tre giornate di grandi gare e di spettacolo autentico sugli spalti, dopo aver ospitato lo scorso 25 aprile l’Aequilibrium Cup – Trofeo dei Territori oltre a diverse finali giovanili e ai raduni del Centro di Qualificazione Regionale del Lazio.

IL CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE-

20/05: Israele-Portogallo (ore 16.30); Italia-Irlanda (ore 19.30)

21/05: Portogallo-Irlanda (ore 16.30); Israele-Italia (ore 19.30)

22/05: Irlanda-Israele (ore 16.30); Portogallo-Italia (ore 19.30)

EUROVOLLEY U17F: L’ITALIA INSERITA NELLA POOL 2-

Si sono svolti questa mattina i sorteggi per i Campionati Europei Under 17 femminili in programma dal 9 al 17 luglio 2022 a Olomouc e Prostejov, in Repubblica Ceca.

Le 12 squadre che hanno centrato la qualificazione sono state suddivise in due gruppi. Le azzurrine sono state inserite nella Pool 2, che sarà ospitata a Prostejov, e affronteranno Turchia, Slovenia, Polonia, Ungheria e Finlandia.

La Pool 1, che si svolgerà a Olomouc, vedrà invece le padrone di casa della Repubblica Ceca sfidare Serbia, Bulgaria, Germania, Olanda e Croazia.

Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i calendari delle gare.

EUROVOLLEY U18M: L’ITALIA GIOCHERÀ NELLA POOL 2-

Nel primo pomeriggio è stata la volta del sorteggio per la definizione delle Pool dei Campionati Europei Under 18 maschili, in programma dal 9 al 17 luglio 2022 a Tbilisi (Georgia).

Le 12 Nazionali che hanno conquistato l’accesso alla competizione continentale di categoria sono state suddivide in due gironi.

L’Italia è stata inserita nella Pool 2 e dovrà affrontare Germania, Bulgaria, Polonia, Grecia e Slovenia.

Nella Pool 1 i padroni di casa della Georgia sfideranno invece Repubblica Ceca, Belgio, Francia, Finlandia e Serbia.

Nelle prossime settimane saranno ufficializzati i calendari della competizione.