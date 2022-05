L'Under 22 vince anche la seconda, Israele ko

GUIDONIA (ROMA)- Continua la marcia vincente della nazionale Under 22 Maschile di Michele Fanizza verso la qualificazione agli Europei di categoria che si svolgeranno dal 12 al 17 luglio 2022 a Tarnow, in Polonia. Nel secondo impegno nel torneo di Guidonia Catania e compagni hanno superato Israele per 3-0 (25-21, 25-22, 25-14) ed hanno messo in discesa la marcia verso la rassegna continentale.

In virtù dei due successi ottenuti i ragazzi del tecnico Vincenzo Fanizza guidano la classifica della Pool A. Domani, per l’ultima giornata del Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei U22M, gli azzurrini torneranno in campo al Palazzetto di Guidonia Montecelio alle 19.30 per affrontare il Portogallo nell’ultimo match delle qualificazioni. Alle ore 16.30, invece, il Palasport della cittadina laziale ospiterà invece la gara tra Irlanda e Israele

Per questo secondo impegno al Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei U22M il tecnico federale Vincenzo Fanizza ha schierato il sestetto di partenza con la diagonale Porro-Stefani, gli schiacciatori Pol e Magalini, i centrali Crosato e Ceban e il libero Catania.

Per un lungo tratto il primo set è caratterizzato da un sostanziale equilibrio (10-10). Un attacco vincente di Crosato dà l’avvio all’allungo degli azzurrini (11-15). La reazione di Israele non tarda ad arrivare: gli avversari accorciano fino ad arrivare a -1 (16-17), ma non riescono a completare la rimonta. Decisiva la nuova accelerazione dell’Italia che si porta sul +4 (17-21) e chiude a proprio favore il primo set mantenendo il vantaggio (21-25).

Al rientro sul taraflex è Israele ad avere un approccio più convinto (4-2). Gli azzurrini si rimettono in marcie sfruttando l’efficacia in attacco di Stefani ristabiliscono la parità (4-4) e trovano il sorpasso (5-7). La formazione israeliana prova a contenere la manovra dell’Italia (8-8), ma sono gli azzurrini a dettare il ritmo della gara (14-18). Gli avversari provano a riportarsi in parità (18-19), ma un time out del tecnico Fanizza rimette ordine tra le fila dell’Italia che ricomincia a macinare buon gioco e punti (19-22) e conquista anche il secondo set (22-25).

L’avvio della terza frazione vede protagonisti assoluti gli azzurrini che trovano subito il vantaggio (0-4) e continuano a imporre il proprio gioco (4-9). Israele fatica a trovare le giuste contromisure e l’Italia può allungare ancora (9-15). Gli azzurrini proseguono la propria manovra e conquistano la vittoria di set (14-25) e partita.

IL TABELLINO-

ISRAELE – ITALIA 0-3 (21-25, 22-25, 14-25)



ISRAELE: Haver 9, Hazan 5, Rawitz 4, Liberman, Eitan 3, Meiri; Ben Shiloosh (L), Cuzmiciov 4, Horovitz 1, Haas 6. Ne: Bardam, Rura. All. Rys.



ITALIA: Stefani 16, Pol 12, Crosato 12, Porro 1, Magalini 13, Ceban 2; Catania (L), Ferrato, Schiro 1, Cianciotta. Ne: Meschiari. All. Fanizza.

ARBITRI: Cerrato Gonzalez (ESP) e Enkerli (SUI)



SPETTATORI: 1100.



DURATA SET: 23’, 25’, 21’



ISRAELE: 2 a, 10 bs, 5 mv, 18 et.



ITALIA: 6 a, 10 bs, 6 mv, 25 et.

I RISULTATI-

20/05: Israele-Portogallo 3-2 (25-20, 25-13, 18-25, 19-25, 15-7); Italia-Irlanda 3-0 (25-14, 25-5, 25-4)

21/05: Portogallo-Irlanda 3-0 (25-6, 25-6, 25-5); Israele-Italia 0-3 (21-25, 22-25, 14-25)

22/05: Irlanda-Israele (ore 16.30); Portogallo-Italia (ore 19.30)

LA CLASSIFICA-

Italia 6, Portogallo 4, Israele 2, Irlanda 0