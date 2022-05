Under 22: missione Europa compiuta

GUIDONIA (ROMA)- Grazie al 3-0 sul Portogallo nell’ultima delle tre gare di qualificazione, gli azzurrini dell’Under 22 staccano il pass per la fase finale di EuroVolley che si svolgerà dal 12 al 17 luglio a Tarnow, in Polonia. La squadra allenata da Vincenzo Fanizza ha completato il tris: venerdì ha battuto l’Irlanda (3-0), sabato l’Israele (3-0) e domenica (3-0) i portoghesi, ricevendo l’applauso dei 2000 tifosi giunti al Palasport con le bandiere tricolori e un carico di entusiasmo incredibile.

La Nazionale giovanile più vicina a quella seniores – con diversi ragazzi già nel gruppo azzurro di De Giorgi – ha raggiunto così un traguardo fondamentale. In campo con Porro (palleggiatore), Stefani (opposto), Magalini (schiacciatore), Pol (schiacciatore), Crosato (centrale), Ceban (centrale) e capitan Catania (libero), nella gara decisiva gli azzurrini partono con l’handicap dello svantaggio. Il Portogallo di coach Pereira – schierato con Marques, Santos, Figueiredo, Dias, Santos, Brito e Sousa – impone fin da subito un grande ritmo alla partita, provando a scappare via con un primo allungo. L’Italia reagisce grazie a un super Magalini, mentre l’ace di Pol vale il primo pareggio sul 7-7. Ma il Portogallo continua a spingere, riportandosi in vantaggio; è grazie al servizio potente e preciso di Stefani che l’Italia trova prima l’aggancio sul 14-14 e poi il sorpasso fino al 17-14; il margine si rivela decisivo, perché Porro e compagni continuano a premere sull’acceleratore fino al 25-21 finale. Nel secondo set il Portogallo alza il muro e convince fin da subito (5-7), l’Italia risponde colpo su colpo con Stefani e Magalini, ma la difesa dei lusitani è sensazionale nel tenere vivi anche i palloni più complessi. Dall’altra parte del campo uno straordinario Catania è autore di salvataggi spettacolari, mentre Porro non perde mai la lucidità in fase di costruzione del gioco. Ne esce un parziale avvincente che l’Italia sa indirizzare a proprio favore con un finale sensazionale, chiudendolo sul 25-18. Figueiredo e il subentrato Albuquerque in palleggio danno alla nazionale portoghese un imprinting diverso al terzo set, ma l’Italia gioca primi tempi a ripetizioni con Crosato e Ceban, alzando inoltre un muro invalicabile e trovando sempre soluzioni offensive adeguate grazie a Magalini e Stefani. Il terzo parziale finisce 25-15 e al termine della gara scatta la festa con il pubblico sugli spalti. L’Italia campione del mondo vola all’Europeo!

I PROTAGONISTI-

Vincenzo Fanizza (Allenatore Italia)- « Complimenti ai ragazzi, sono stati sensazionali e grazie a questo pubblico per il supporto dal primo all’ultimo punto in questi tre giorni di gara. Siamo orgogliosi di rappresentare il nostro Paese all’Europeo”. “Andremo all’Europeo per puntare all’obiettivo massimo – ha aggiunto Paolo Porro, il regista della Nazionale – il nostro livello di gioco si è alzato di partita in partita. Abbiamo carburato contro l’Irlanda, poi siamo cresciuti contro Israele e abbiamo chiuso alla grande con una vittoria contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a reagire e a portare la gara dalla nostra parte »

Tommaso Stefani (Italia)- « Qualificarsi per la terza volta all’Europeo è davvero bellissimo. In queste tre giornate è andato tutto bene, il pubblico con il suo calore è stato di grande aiuto e ci ha spinti a dare il massimo. L’organizzazione è stata impeccabile e non possiamo che ringraziare tutti. Ora ci aspetta un’estate intensa, ma siamo pronti a tornare in palestra per lavorare intensamente e dare il massimo alle manifestazioni a cui prenderemo parte nei prossimi mesi ».

IL TABELLINO-

PORTOGALLO – ITALIA 0-3 (21-25, 18-25, 15-25)

PORTOGALLO: Dias 4, R. Santos 7, F. Santos 6, Marques 4, Figueiredo 10, Brito 6; Sousa (L), Albuquerque, Sampaio 1, Moreira, R. Pereira. Ne: Cavalcanti. All. N. Pereira.

ITALIA: Crosato 9, Porro 4, Magalini 9, Ceban 4, Stefani 15, Pol 10; Catania (L). Ne: Ferrato, Comparoni, Schiro, Meschiari, Cianciotta. All. Fanizza.

ARBITRI: Enkerli (SUI) e Makowski (POL)

DURATA SET: 22’, 23’, 21’.

NOTE: 2000 spettatori.

PORTOGALLO: 4 a, 16 bs, 5 mv, 24 et.

ITALIA: 7 a, 16 bs, 15 mv, 16 et.

I RISULTATI DELLA POOL A-

20/05: Israele-Portogallo 3-2 (25-20, 25-13, 18-25, 19-25, 15-7); Italia-Irlanda 3-0 (25-14, 25-5, 25-4)

21/05: Portogallo-Irlanda 3-0 (25-6, 25-6, 25-5); Israele-Italia 0-3 (21-25, 22-25, 14-25)

22/05: Irlanda-Israele 0-3 (10-25, 7-25, 9-25); Portogallo-Italia 0-3 (21-25, 18-25, 15-25)

LE FORMAZIONI QUALIFICATE PER L'EUROPEO-

Pool A: Italia

Pool B: Serbia

Pool C: Turchia

Pool D: Francia

Pool E: Olanda

Pool F: Austria

Alle prime classificate di ogni Pool si aggiungeranno la migliore seconda della fase di qualificazione e la Polonia che ospiterà i Campionati continentali di categoria.