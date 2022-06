Gli azzurri volano in Canada per la 1a di VNL

ROMA- L'Italia di De Giorgi volerà domani in Canada dove ad Ottawa la nostra nazionale affronterà la week 1 della Volleyball National League. Alla TD Place Arena gli azzurri esordiranno all'1.30 (orario italiano) di giovedì 9 giugno contro la Francia di Andrea Giani, sarà il primo step di una corsa che si concluderà a Bologna dal 20 al 24 luglio, con le Finali alle quali l’Italia parteciperà di diritto in qualità di nazione ospitante. Il cammino di capitan Giannelli e compagni proseguirà, per la week 1, contro la Polonia (10 giugno all’1.30), con i padroni di casa del Canada (12 giugno all’1.00) e con l’Argentina (12 giugno alle 20.00). Dopo l’edizione dello scorso anno giocata nella bolla Rimini la VNL, che torna in version e itinerante, conterà 16 squadre al via, impegnate nell’arco di tre settimane in giro per il mondo alla ricerca di punti per la qualificazione alla Final8 di Bologna, punti importanti anche al fine del miglioramento del Ranking FIVB che con il nuovo sistema terrà conto di tutte le gare giocate in manifestazioni internazionali.

La week 1 della VNL maschile sarà divisa tra Pool 1 a Ottawa (Canada) e Pool 2 a Brasilia (Brasile) per un totale di 32 gare.

Le gare degli azzurri saranno trasmesse su SKY Sport 1 e sulla piattaforma streaming Volleyball World TV.



LE SQUADRE PARTECIPANTI-