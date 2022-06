VNL: gli azzurri hanno raggiunto Ottawa

OTTAWA (CANADA)- Il gruppo dei 14 scelti da Fefè De Giorgi e lo staff azzurro hanno raggiunto Ottawa in Canada dove la nostra nazionale affronterà la prima week di Volleyball Nations League che partirà con la sfida tra Bulgaria e Serbia. L’esordio degli azzurri è previsto alla TD Place Arena di Ottawa per l’1.30 italiane di giovedì 9 giugno (le 19.30 locali di mercoledì 8 giugno) contro la Francia di Andrea Giani.

Nella mattinata canadese di oggi, tardo pomeriggio italiano, gli azzurri hanno sostenuto la prima seduta di allenamento.

Insieme al tecnico Fefè De Giorgi sono presenti in Canada il team manager Giacomo Giretto, il secondo allenatore Massimo Caponeri, il preparatore Oscar Berti, il fisioterapista Francesco Alfatti, il medico Piero Benelli e lo scoutman Ivan Contrario.