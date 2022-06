La nazionale a Chiavenna per preparare i Giochi del Mediterraneo

CHIAVENNA (SONDRIO)- Il gruppo della Nazionale Under 21, che prenderà parte ai prossimi Giochi del Mediterraneo, inizierà la preparazione in vista dell'importante appuntamento, con un collegiale che si terrà a Chiavenna in provincia di Sondrio da domani fino a domenica 19 giugno. Il CT Davide Mazzanti per questo collegiale ha convocato 19 atlete che lavoreranno agli ordini dello staff tecnico composto da Luca Pieragnoli, Stefano Saja, Matteo Ingratta (Allenatori), Ignazio Sergio Raspante La Scala (Medico), Marta Pedroli (Fisioterapista), Francesco Andreoni (Preparatore Atletico), Luca Nico (Scoutman), e Simona Musumeci (Team Manager).