De Giorgi in isolamento, positivo al Covid

L'allenatore della nazionale non sarà stasera in panchina contro l'Argentina perchè in isolamento

12 . 06 . 2022 20:13 De GiorgiVNL

OTTAWA (CANADA)- L'Italia perde il suo allenatore per l'ultima partita della 1 week di Volleyball Nations League che oggi opporrà gli azzurri all'Argentita. Ferdinando De Giorgi è risultato positivo al Covid-19 ed è stato messo in isolamento e adottate tutte le misure di prevenzione e sicurezza del caso. Da non perdere L'Italia batte anche il Canada L'Italia supera la Polonia Tutte le news di Nazionali

