VNL: Italia-Germania apre la 2a week

Successivamente la nazionale italiana affronterà per nell’ordine il Giappone (24 giugno, ore 13), la Slovenia (25 giugno, ore 13) e domenica 26 giugno la Cina (ore 13).

Secondo quanto comunicato dalla FIVB la formazione cinese, a causa dell’elevato numero di contagi in squadra, non potrà scendere in campo domani con la Francia, alla quale è stata assegnata la vittoria 3-0 a tavolino.

Per le prossime quattro partite gli azzurri saranno guidati in panchina dal tecnico Nicola Giolito.

Rispetto alla tappa di Ottawa molti sono i cambiamenti nella lista dei 14 azzurri, ben 7 atleti infatti faranno il loro esordio nella VNL 2022: Riccardo Sbertoli, Oreste Cavuto, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Simone Anzani, Fabio Ricci e Fabio Balaso.



In vista della gara di domani, questo il commento del tecnico azzurro Nicola Giolito:

« La Germania è una nazionale che conosciamo bene, ci sono tanti giocatori che disputano il campionato italiano. Lo scorso anno li abbiamo affrontati nei quarti di finale dell’Europeo, anche se ovviamente in questo periodo quasi tutte le formazioni stanno inserendo diversi elementi per costruire il proprio gruppo squadra. Questa è una pool difficile, anche nel Giappone ci sono giocatori che si sono messi in mostra in Superlega, per non parlare della Slovenia che è una formazione di altissimo livello. La Cina probabilmente è l’avversaria che al momento conosciamo un po’ meno. Il nostro obiettivo è il solito, vogliamo continuare a fare bene come in Canada e ottenere un posto tra le prime otto della classifica generale per avere nella Finali di Bologna un percorso leggermente più agevole. Uno a uno stiamo perdendo tutti gli allenatori. Un po’ di emozione sicuramente si farà sentire, è sempre così quando si scende in campo per una partita di livello internazionale, indipendentemente dal ruolo che si ricopre. Rispetto alla prima tappa ci sono stati diversi cambiamenti, si sono aggiunti altri ottimi giocatori, come è normale che sia in questo gruppo. La speranza è quella di continuare a crescere ».

CURIOSITÀ –

Tutte le gare della pool 3 si svolgeranno allo Smart Araneta Coliseum, gigantesco palazzetto capace di ospitare fino a 16.500 spettatori.

Oltre quarantacinque anni fa, più precisamente il 1° ottobre del 1975, lo Smart Araneta Coliseum fu il teatro di uno dei più importanti incontri nella storia del pugilato: la terza e ultima sfida tra Muhammad Ali e Joe Frazier. Il match è passato alla storia con il soprannome di “Thrilla in Manila”, come ricorda tutt’oggi un enorme stendardo appeso al soffitto dell’impianto.



I CONVOCATI-

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Oreste Cavuto, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto.

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Fabio Ricci.

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Alessandro Piccinelli.



CLASSIFICA (VITTORIE, PUNTI)-

1USA 4 (11), 2. Giappone 3 (10), 3. Francia 3 (9), 4. Polonia 3 (9), 5. Italia 3 (9), 6. Germania 3 (7), 7. Olanda 2 (6), 8. Brasile 2 (6), 9. Serbia 2 (6), 10. Slovenia 2 (6), 11. Iran 2 (6), 12. Argentina 1 (4), 13. Cina 1 (3), 14. Canada 1 (2), 15. Bulgaria 0 (2), 16. Australia 0 (0).

WEEK 2 (ORARI ITALIANI)-

21 giugno 2022-

Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 09.00 Slovenia – Olanda

Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 13.00 Argentina – Giappone

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 16.00 Australia – Canada

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 19.00 Iran – Bulgaria

22 giugno 2022-

Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 09.00 Cina – Francia



Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 13.00 Germania – Italia diretta Sky Sport Uno

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 16.00 Brasile – Polonia

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 19.00 Serbia – USA

23 giugno 2022-

Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 05.00 Francia – Olanda

Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 09.00 Cina – Germania

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 12.30 Polonia – Canada

Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 13.00 Argentina – Slovenia

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 15.30 Serbia – Brasile

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 19.00 USA – Iran

24 giugno 2022-

Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 05.00 Germania – Olanda

Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 09.00 Argentina – Cina

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 12.30 Serbia – Canada



Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 13.00 Giappone – Italia diretta Sky Sport Uno

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 15.30 Iran – Brasile

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 19.00 Australia – Bulgaria

25 giugno 2022-

Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 05.00 Argentina – Olanda

Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 09.00 Giappone – Francia

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 12.30 Canada – Iran



Pool 3 Quezon City (Filippine) ore 13.00 Italia – Slovenia diretta Sky Sport Uno

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 15.30 Polonia – Australia

Pool 4 Sofia (Bulgaria) ore 19.00 USA – Bulgaria

26 giugno 2022-

Pool 3 Quezon City (Filippine) 05.00 Germania – Francia

Pool 3 Quezon City (Filippine) 09.00 Giappone – Slovenia

Pool 4 Sofia (Bulgaria) 12.30 Serbia – Australia



Pool 3 Quezon City (Filippine) 13.00 Italia – Cina diretta Sky Sport Uno

Pool 4 Sofia (Bulgaria) 15.30 USA – Polonia

Pool 4 Sofia (Bulgaria) 19.00 Bulgaria – Brasile