VNL: le azzurre in Bulgaria per la Pool 6

MILANO- Partirà domani da Milano la nazionale di Davide Mazzanti alla volta della Bulgaria dove affronterà l'ultima e decisiva week di VNL. Tredici le giocatrici in partenza che affronteranno Polonia, Corea del Sud, Bulgaria e Thailandia mettendo nel mirino la Final in programma ad Ankara dal 13 al 17 luglio. Le azzurre avranno un duplice obiettivo: mettere al sicuro la qualificazione e provare a migliorare l’attuale quarto posto in classifica generale. Avversarie delle azzurre nella Pool 6 di Sofia, saranno Polonia, Corea del Sud, Bulgaria e Thailandia.