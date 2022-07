VNL: definito il calendario delle Finals

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA) - Si è conclusa ieri la fase preliminare della Volleyball Nations League con l’Italia che ha chiuso il proprio cammino al primo posto. Gli azzurri, come noto, incontreranno mercoledì 20 luglio alle 21.00 nei quarti di Finale all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) l’Olanda. Le prime squadre a scendere in campo nei quarti di finale saranno gli Stati Uniti e il Brasile che si sfideranno il 20 luglio alle ore 18. Il giorno seguente, invece, ci saranno le sfide che vedranno opposte Francia-Giappone e Polonia-Iran in programma rispettivamente alle ore 18 e ore 21.