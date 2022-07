VNL: l'Italia a Firenze prepara le Finals

ROMA - Saranno 15 gli azzurri che lavoreranno in Toscana fino a domenica 17 luglio, giornata in cui terminerà il collegiale di Firenze e in 14 si sposteranno a Bologna, dove dal 20 al 24 luglio si giocheranno le Finals di VNL.

Giannelli e compagni scenderanno in campo nelle Finals di Bologna indossando la nuova maglia azzurra, caratterizzata dal logo Arcobaleno, per lanciare un importante segnale di inclusione che la Federazione e il proprio sponsor vogliono trasmettere in modo forte e deciso, per un mondo senza barriere, né fisiche, né mentali, per andare oltre ogni diversità, affinché le nuove generazioni possano vivere in un mondo più sostenibile.

?La maglia è stata consegnata in anteprima lunedì proprio dal capitano azzurro e dal Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, accompagnati da Nazzarena Franco, AD DHL Express Italy, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.