Euro u17: l'Italia batte la Finlandia

PROSTEJOV (REPUBBLICA CECA) - Dopo la sconfitta subita ieri contro la Turchia, oggi l’Italia è tornata protagonista ai Campionati Europei Under 17 femminili vincendo per 3-0 (25-16, 25-13, 25-13) con la Finlandia. Dopo la sconfitta subita nel match di ieri contro la Turchia, le azzurrine guidate dal tecnico Michele Fanni oggi hanno colto un successo importante per il cammino nella Pool II.