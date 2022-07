Euro U17: terza vittoria per le azzurrine

PROSTEJOV (REPUBBLICA CECA) - Terzo successo agli Europei di categoria per la Nazionale Under 17 femminile che, oggi, ha superato per 3-1 (25-20, 25-22, 13-25, 25-22) la Slovenia. Una buona prova corale per le atlete guidate dal tecnico Michele Fanni. Fatta eccezione per il terzo set, vinto dalla Slovenia, l’Italia ha sempre condotto in vantaggio il match e conquistato meritatamente la vittoria. Le azzurrine torneranno in campo domani alle ore 16 contro la Polonia per l’ultima partita della fase a giorni. Ultimate le pool le prime due squadre di ogni girone giocheranno le semifinali incrociate e le successive partite per la medaglia, mentre le squadre classificate terza e quarta proseguiranno il loro cammino nelle partite di classifica per i posti dal 5° all'8°.