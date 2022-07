VNL Finals: l'Italia attende l'avversaria della semifinale

BOLOGNA - Dopo il successo di ieri nei Quarti di Finale di Volleyball Nations League contro un’Olanda brava a portarsi avanti un set a zero prima di cadere sotto i colpi di Romanò e compagni, oggi gli azzurri si godono il primo dei due giorni di riposo. L’italia, infatti, scenderà in campo sabato alle 21 per la semifinale contro la vincente della sfida tra Francia e Giappone, in programma oggi alle 18. Nell’altra semifinale, alle 21 di sabato, gli Stati Uniti attendono di conoscere chi tra Polonia e Iran staccherà il pass per il week end bolognese.

A commentare a freddo la vittoria di ieri è stato l’opposto Yuri Romanò, tra i migliori realizzatori di ieri con 14 punti: «Con l'Olanda è stata una partita tosta, l'emozione ci ha fatto essere frettolosi in alcuni momenti ma alla lunga è uscito il nostro gioco ricco di qualità e abbiamo portato a casa una bella vittoria grazie al gruppo. Siamo contenti, questo era il primo obiettivo della VNL, arrivare qui a Bologna e arrivare a giocarci le gare del week end. Avremo modo di analizzare meglio tecnicamente, per arrivare ancora più pronti per la gara di sabato. Ieri è stata un'emozione bellissima, il calore di questo pubblico, è stato fantastico. Giocare per questa nazione è fantastico, farlo in Italia è un qualcosa che ti entra dentro. Questo pubblico è un fattore in più, alla lunga ci può dare una grande spinta. Sabato entreremo col coltello tra i denti, di fronte avremo una grande squadra, lotteremo per ottenere un grande risultato».

CALENDARIO FINALS – UNIPOL ARENA (BOLOGNA) -

Quarti di finale – 21 luglio

USA - Brasile 3-1 (20-25, 25-22, 25-23, 25-17)

Italia-Olanda 3-1 (21-25, 25-22, 25-13, 25-23)

21 luglio ore 18 Francia-Giappone

21 luglio ore 21 Polonia-Iran

Semifinali – 23 luglio ore 18 e ore 20

ore 18 USA vs. (Polonia – Iran)

ore 21 Italia vs. (Francia – Giappone)

Finali

24 luglio ore 18 finale 3°-4° posto

24 luglio ore 21 finale 1°-2° posto