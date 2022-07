EYOF: la femminile di Gagliardi conquista la finale

BANSKÁ BYSTRICA (SLOVACCHIA)- Dopo l'Under 20 maschile anche l'Under 19 femminile stacca il pass per la finale dell' European Youth Olympic Festival (EYOF) in corso a Banská Bystrica in Slovacchia. Le azzurrine di Gagliardi torneranno in campo per provare a conquistare la medaglia d’oro. Oggi pomeriggio alla Sl. Lupca Volleyball Hall, le azzurrine si sono imposte per 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) sulla Polonia. Una prova in crescendo per le ragazze guidate dal tecnico Gaetano Gagliardi, che hanno avuto un ottimo il rendimento in battuta (10 gli ace messi a segno nel corso del match) e a muro (13 quelli totali). Tra le azzurrine hanno chiuso la partita in doppia cifra Nicole Modesti con 12 punti (4 muri, 3 ace, 71% in attacco) e Nausica Acciarri autrice di 11 punti (1 muro, 3 ace, 64% in attacco).