Ivan Zaytsev lascia il ritiro della nazionale

CAVALESE (TRENTO)- Ivan Zaytsev, dopo aver appreso da Fefè De Giorgi, che non farà parte della lista per il Mondiale, ha deciso questa mattina di lasciare il ritiro di Cavalese dove gli azzurri si stanno preparando in vista della rassegna iridata. Le scelte del tecnico azzurro sono state dettate dalla volontà di puntare su Yuri Romanò come titolare nel ruolo di opposto e conseguentemente di non mettergli soverchie pressioni sulle spalle con la presenza ingombrante di un mito del volley azzurro come lo 'Zar' in panchina.