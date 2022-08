Italia in forma Mondiale, battuto il Giappone

CUNEO- Un test match, quello giocato questa sera a Cuneo, che ha dimostrato come la nazionale di De Giorgi sia già pronta all'esordio nei Campionati del Mondo, che partiranno il prossimo 26 agosto. Gli azzurri hanno superato il Giappone per 3-1 (25-20; 23-25; 25-16; 25-20) al termine di una partita che ha messo in mostra la buona condizione collettiva. Orchestrata da Giannelli l'Italia è partita forte vincendo il primo set, ha poi subito il ritorno dei nipponici nel secondo parziale, poi ha ingranato le marce alte sciorinando una prestazione di altissimo livello in cui Michieletto e Lavia (MVP del match hanno fatto grandi cose in attacco ma ben sostenuti da tutti coloro che sono scesi in campo, compreso il rientrante centrale Russo, schierato per tutta la seconda parte del match al posto di Galassi, pronto a mettere in difficoltà De Giorgi nelle prossime scelte.

De Giorgi per questo ultimo match premondiali ha cambiato qualcosa rispetto alla gara contro gli Stati Uniti schierando Giannelli in palleggio, Pinali opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Galassi e Anzani centrali e Balaso libero.

Il Giappone è sceso in campo con Sekita palleggiatore, Nishida opposto, Otsuka e Takahashi Ran schiacciatori, Murayama e Yamauchi centrali, Yamamoto libero.

Nel primo set i ragazzi di De Giorgi hanno conosciuto una fase di difficoltà che li ha costretti a dover recuperare un parziale di -5 (12-7); ma proprio da quel momento sono stati bravi nel rimanere lucidi cercando una manovra di gioco sempre più fluida e progressivamente, dopo aver raggiunto la parità, hanno gestito la situazione fino al 25-20 dopo un primo set ball fallito che li ha portati sull’1-0. Nella prima frazione buone le percentuali in ricezione (79% positiva) e in attacco (56%).

Secondo set durante il quale lo schema è sembrato ripetersi con i giapponesi in avanti e successivamente raggiunti sul 16-16. Proprio in quel momento però gli uomini di Blain hanno ripreso il comando delle operazioni; sul 18-16 in loro favore, Russo ha sostituito Galassi e Romanò Pinali. Sotto di quattro lunghezze (24-20) Giannelli e compagni hanno però annullato tre palle set agli avversari portandosi sul 24-23, ma proprio sul più bello un’azione offensiva gestita in maniera non proprio egregia ha annullato le speranze azzurre permettendo agli asiatici di portarsi sul 25-23, risultato che, naturalmente, ha decretato la parità.

Terzo set iniziato con Romanò e Russo ancora in campo e azzurri apparsi subito vogliosi di riscatto; Giannelli e compagni sono stati costantemente in controllo e con buone trame offensive (68% in attacco) anche dal centro hanno finito per portarsi sul 2-1 grazie al 25-16 dopo aver fallito un primo set ball. Nella frazione molto bene anche a muro (7).

All’inizio del quarto set De Giorgi ha concesso minuti in campo a Scanferla al posto di Balaso, ma il leitmotiv della gara non è cambiato con l’Italia costantemente in avanti e con il CT che ha poi inserito Recine per Michieletto e Mosca per Russo. Alla fine gli azzurri hanno finito per imporsi sul 25-20 chiudendo in proprio favore il match.

I PROTAGONISTI-

Daniele Lavia (Italia)- « E’ stata una bella partita contro il Giappone che è una squadra tosta che batte, riceve e difende. Volevamo chiudere nel migliore dei modi questo triangolare e ci siamo riusciti. Oggi siamo stati molto concreti, contro gli Stati Uniti abbiamo sofferto, ci siamo guardati negli occhi, abbiamo capito dove potevamo crescere ed abbiamo ritrovato le migliori condizioni di gioco. Il Mondiale ? pensiamo partita per partita e vedremo dove potremo arrivare ».

Roberto Russo (Italia)- « Sono felice della reazione che abbiamo avuto oggi. Dobbiamo trovare continuità ma ci siamo. Il gruppo è fantastico, qui ci si diverte. Non ho attraversato un momento facile, l’estate scorsa è stata complicata, ma ora è tutto alle spalle ».

IL TABELLINO-

ITALIA-GIAPPONE 3-1 (25-20, 23-25, 25-16, 25-20)

ITALIA: Lavia 20, Galassi 3, Giannelli 3, Michieletto 15, Anzani 9, Pinali 5, Balaso (L). Sbertoli 1, Russo 10, Scanferla (L), Romanò 11, Recine 1, Mosca. Ne. Bottolo, Piccinelli (L). All. De Giorgi

GIAPPONE: Ran 8, Yamauchi 7, Nishida 21, Otsuka 9, Murayama 8, Sekita 2, Yamamoto (L). Miyaura 2, Takanaschi K., Oya, Ogawa (L), Onodera, Ishikawa 1, Sato. Ne. Higuchi. All. Blain

ARBITRI: Venturi, Pasin

Durata set: 27’, 31’, 22’, 24’

Spettatori: 2800

Italia: a 5 bs 17 mv 12 et 22

Giappone: a 3 bs 10 mv 4 et 20