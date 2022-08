L'Italia ancora vincente contro la Bulgaria

Il test-match, disputatosi sempre in Val di Fiemme presso il Palazzetto dello Sport Árpàd Weisz, ha registrato un’affermazione ancora più netta per le ragazze di Mazzanti rispetto a quella di due giorni fa. Le azzurre sono state assolute padrone del campo in ogni set.

Il CT italiano ha confermato la stessa formazione di partenza di venerdì, schierando Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro.

L’Italia terminerà domani il raduno e poi si ritroverà sempre a Cavalese giovedì 1° settembre per sostenere un collegiale, durante il quale sono previste due amichevoli contro la Francia: domenica 4 e martedì 6 settembre alle ore 18.00 (entrata a pagamento).

IL TABELLINO-

ITALIA-BULGARIA 3-0 (25-17, 25-17, 25-17).

ITALIA: Orro 3, Chirichella 10, Sylla 5, Egonu 21, Danesi 8, C. Bosetti 14, De Gennaro (L). N.e: Degradi, Bonifacio, Lubian, Gennari, Fersino (L), Malinov, Nwakalor. All. Mazzanti

BULGARIA: Kitipova 2, Todorova M. 4, Dimitrova G. 2, Chauseva 8, Dimitrova N. 7, Vasileva 5, Pashkuleva (L). Becheva, Yordanova 5, Barakova, Krivoshiiska. N.e: Marinova, Neykova, Paskova, Saykova, Todorova Z. (L). All. Micelli

Durata Set: 19’, 20’, 22’.

Italia: 9 a, 10 bs, 7 m, 20 et.

Bulgaria: 2 a, 7 bs, 2 m, 22 et.