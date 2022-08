Mondiali: l'Italia travolgente contro la Turchia

LUBIANA (SLOVENIA)- Un’ Italia in crescita vince a Lubiana superando 3-0 (25-18; 25-20; 25-22) la Turchia la seconda partita della Pool E e conquista con un turno di anticipo l’accesso agli ottavi del Mondiale . Gli azzurri stasera hanno giocato una partita senza sbavature. Rispetto alla partita col Canada è aumentata la concentrazione e gli schemi sono apparsi più fluidi. Certo l’avversario di oggi non era di quelli da far tremare i polsi ma la prestazione può dare indicazioni importanti a Defè De Giorgi .

Per questo secondo impegno De Giorgi ha confermato la formazione dell’esordio con la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto i martelli, Galassi e Russo centrali con Balaso libero. Turchia schierata con Eksi in palleggio, Lagumdzija sulla sua diagonale, Gungor e Subasi schiacciatori, Gunes e Bulbul al centro, Bayraktar libero di difesa.

Primo set nel quale Giannelli e compagni sono stati un po’ fallosi commettendo diversi errori (8 nel parziale) che hanno permesso agli avversari di rimanere a contatto nel punteggio per gran parte del parziale (20-17). Proprio nel finale, però, un buon turno al servizio di Giannelli ha permesso agli azzurri di piazzare il break rivelatosi decisivo e dopo una prima palla set fallita hanno chiuso 25-18 grazie comunque a buone percentuali d’attacco (61%) e in ricezione (44% positiva).

Secondo set nel quale, accumulato un discreto vantaggio (+4), De Giorgi ha concesso campo e l’esordio in questa rassegna iridata a Leonardo Scanferla. Con il passare dei minuti gli azzurri hanno continuato a comandare il gioco pur non spingendo al massimo e questo atteggiamento ha permesso ai turchi di portarsi momentaneamente sul -2 (21-19). Nelle fasi conclusive però, ancora una volta, una serie di azioni d’attacco ben orchestrate (con Lavia protagonista) ha fatto sì che il 25-20 valesse il doppio vantaggio azzurro.

Nel terzo parziale il copione non è cambiato con l’Italia partita subito forte (5-1), ma ancora una volta, con il passare dei minuti qualche leggerezza e una gestione non sempre impeccabile ha permesso ai turchi di rifarsi sotto (16-14 e 19-16). Ancora una volta, però, il finale sorride a Giannelli e compagni che grazie al 25-22 chiudono la pratica.

I PROTAGONISTI-

Simone Giannelli (Italia)- « Oggi in alcuni momenti abbiamo concesso qualcosa ai nostri avversari, alternando pause a cose fatte molto bene. Proprio in quei frangenti dobbiamo essere più cinici, più decisi. Nel complesso però la prestazione mi è piaciuta, l’abbiamo chiusa in tre set risparmiando anche qualche energia. Possiamo certo migliorare ma possiamo essere soddisfatti di come abbiamo giocato. Siamo agli ottavi, la formula non consente fino alla fine di sapere contro chi giocheremo nella fase ad eliminazione diretta perciò dobbiamo pensare solo alla sfida contro la Cina di mercoledì, al resto guarderemo più avanti ».

Alessandro Michieletto (Italia)-« Bella partita contro un avversario di livello, siamo soddisfatti del nostro rendimento. Siamo cresciuti rispetto alla partita con il Canada, dobbiamo proseguire con umiltà senza lasciare nulla agli avversari. Bisogna vincere anche contro la Cina per avere un abbinamento migliore nella fase successiva ».

Yuri Romanò (Italia)- « L’importante è crescere tutti insieme. Oggi Abbiamo giocato una bella partita ma possiamo crescere ancora. L’obiettivo è battere la Cina senza pensare a quello che sarà dopo ».