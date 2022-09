Under 19 Femminile: l'Italia chiude la Pool I a punteggio pieno

SKOPJE (MACEDONIA DEL NORD)- La nazionale Under 19 femminile di Marco Mencarelli ha centrato stasera contro la Grecia il quinto successo in cinque partite. Viscioni e compagne hanno superato nettamente 3-0 (25-16, 26-18, 5-19) la Grecia Skopje in Macedonia del Nord concludendo al comando la Pool I dei Campionati Europei di categoria.

Anche quello di oggi è stato un match che ha visto protagonista assoluta l’Italia che non ha mai lasciato spazio alle avversarie e ha sempre condotto la gara.

Domani il calendario della rassegna continentale prevede una giornata di riposo. Le azzurrine, che hanno chiuso la Pool I al primo posto, torneranno in campo sabato 3 settembre per sfidare in semifinale l’Olanda che oggi pomeriggio, nello scontro diretto per la vetta della classifica della Pool II, è stata superata 3-0 (25-22, 25-17, 25-19) dalla Serbia. Le olandesi hanno chiuso quindi al secondo posto e le serbe hanno conquistato la vetta della classifica del proprio girone.

Per questa quinta e ultima partita della prima fase della rassegna continentale il tecnico Marco Mencarelli ha apportato qualche modifica al sestetto iniziale e ha fatto scendere in campo il sestetto con la diagonale Passaro-Ituma, le schiacciatrici Esposito e Viscioni, le centrali Atamah e Munarini e il libero Bardaro.

Il tecnico della Grecia, Anestis Giannakopoulos, si è affidato allo starting six con Allagianni, Korre, Zafeiriou, Gravari, Tani, Angelopoulou e il libero Papadopoulou.

E’ l’Italia a interrompere l’iniziale fase di studio (4-4) e a portarsi in vantaggio (5-8). Una volta operato il sorpasso le azzurrine allungano (6-10), si spingono sul +7 (7-14) e mantengono la Grecia a distanza (12-20). Il finale è ancora tutto di marca italiana: le azzurrine procedono senza flessioni nel rendimento e conquistano il primo set 16-25.

Al rientro in campo è ancora l’Italia a dettare il ritmo (2-5) e a imporre il proprio gioco (4-10). La Grecia non riesce a trovare contromisure all’azione delle azzurrine che incrementano il proprio vantaggio (6-14) e continuano a macinare buon gioco e punti (13-20). L’inerzia non cambia e l’Italia vince anche il secondo set (18-25).

La terza frazione non differisce dalle precedenti: le azzurrine passano subito in vantaggio (2-6), mantengono la Grecia a distanza (6-12) e procedono con determinazione (12-18) fino alla conquista del set (19-25).

IL TABELLINO-

GRECIA-ITALIA 0-3 (16-25, 18-25, 19-25)

GRECIA: Allagianni 1, Korre 5, Zafeiriou 2, Gravari 14, Tani 1, Angelopoulou 3; Papadopoulou (L), Brouma, Kampouri (L), Merodoulaki 4, Evangeliou 1, Syristatidi 3, Komini 1, Dimitrakakou. All. Giannakopoulos.

ITALIA: Esposito 14, Atamah 2, Passaro 1, Viscioni 12, Munarini 5, Ituma 11; Bardaro (L), Acciarri 5, Modesti 5, Adriano 1, Batte, Ribechi (L), Gambini 1. Ne: Giuliani. All. Mencarelli.

ARBITRI: Glod (POL), Tomec (SLO)

DURATA SET: 22’, 22’, 25’

GRECIA: 4 a, 7 bs, 11 mv, 18 et

ITALIA: 4 a, 11 bs, 9 mv, 18 et.

CALENDARIO E RISULTATI-

Pool I – Macedonia del Nord, Polonia, Italia, Slovenia, Grecia, Finlandia.

Sport Center Boris Trajkovski - Skopje

1a Giornata – 27 agosto 2022

Ore 15.30 Italia – Slovenia 3-1 (25-19, 18-25, 25-21, 25-14)

Ore 18.00 Polonia – Grecia 3-0 (25-16, 28-26, 25-19)

Ore 20.30 Finlandia – Macedonia del Nord 3-0 (25-10, 25-19, 25-20)

2a Giornata – 28 agosto 2022

Ore 15.30 Italia – Polonia 3-0 (25-18, 25-23, 25-23)

Ore 18.00 Grecia – Finlandia 2-3 (25-18, 17-25, 25-22, 22-25, 5-15)

Ore 20.30 Slovenia – Macedonia del Nord 3-0 (25-13, 25-20, 25-14)

3a Giornata – 29 agosto 2022

Ore 15.30 Finlandia – Italia 0-3 (17-25, 19-25, 18-25)

Ore 18.00 Polonia – Slovenia 3-0 (25-23, 25-17, 25-22)

Ore 20.30 Macedonia del Nord – Grecia 0-3 (17-25, 19-25, 17-25)

4a Giornata – 31 agosto 2022

Ore 15.30 Polonia – Finlandia 3-2 (21-25, 25-23, 23-25, 25-16, 15-12)

Ore 18.00 Slovenia – Grecia 3-0 (25-23, 29-27, 25-18)

Ore 20.30 Italia – Macedonia del Nord 3-0 (25-13, 25-7, 25-14)

5a Giornata – 1 settembre 2022

Ore 15.30 Finlandia – Slovenia 0-3 (20-25, 17-25, 19-25)

Ore 18.00 Grecia – Italia 0-3 (16-25, 18-25, 19-25)

Ore 20.30 Macedonia del Nord – Polonia

Pool II – Turchia, Serbia, Croazia, Romania, Svizzera, Olanda

Jane Sandanski Arena - Skopje

1a Giornata – 27 agosto 2022

Ore 15.30 Serbia – Svizzera 0-3 (25-20, 25-11, 25-9)

Ore 18.00 Turchia – Olanda 0-3 (21 - 25, 19 - 25, 24 - 26)

Ore 20.30 Croazia – Romania 3-0 (26-24, 25-21, 25-14)

2a Giornata – 28 agosto 2022

Ore 15.30 Olanda – Svizzera 3-0 (25-20, 25-12, 25-15)

Ore 18.00 Romania – Serbia 0-3 (18-25, 27-29, 12-25)

Ore 20.30 Turchia – Croazia 3-0 (25-22, 25-20, 25-18)

3a Giornata – 29 agosto 2022

Ore 15.30 Svizzera – Romania 0-3 (22-25, 17-25, 13-25)

Ore 18.00 Croazia – Olanda 1-3 (17-25, 25-23, 24-26, 16-25)

Ore 20.30 Serbia – Turchia 3-0 (25-23, 25-17, 25-21)

4a Giornata – 31 agosto 2022

Ore 15.30 Olanda – Romania 3-0 (25-20, 25-21, 25-23)

Ore 18.00 Turchia – Svizzera 3-0 (25-12, 25-20, 25-17)

Ore 20.30 Croazia – Serbia 0-3 (19-25, 22-25, 12-25)

5a Giornata – 1 settembre 2022

Ore 15.30 Romania – Turchia 1-3 (27-25, 20-25, 15-25, 11-25)

Ore 18.00 Serbia – Olanda 3-0 (25-22, 25-17, 25-19)

Ore 20.30 Svizzera – Croazia

Semifinali 1° - 4° posto – 3 settembre 2022

Sport Center Boris Trajkovski - Skopje

Ore 17.00 (JWF-33) Italia – Olanda

Ore 19.30 (JWF-34) Serbia – 2ª Pool I

Finale 3° - 4° posto – 4 settembre 2022

Sport Center Boris Trajkovski - Skopje

Ore 17.00 Perdente JWF-33 – Perdente JWF-34

Finale 1° - 2° posto – 4 settembre 2022

Sport Center Boris Trajkovski - Skopje

Ore 19.30 Vincente JWF-33 – Vincente JWF-34

Le classifiche

Pool I: 1. Italia (5 vinte, 0 perse, 15 punti); 2. Slovenia (3 v, 2 p, 9 pt); 3. Polonia (3 v, 1 p, 8 pt)*; 4. Finlandia (2 v, 3 p, 6 pt); 4. Grecia (1 v, 4 p, 4 pt); 6. Macedonia del Nord (0 v, 4 p, 0 pt)*.

Pool II: 1. Serbia (5 v, 0 p, 15 pt); 2. Olanda (4 v, 1 p, 12 pt); 3. Turchia (3 v, 2 p, 9 pt) 4. Croazia (1 v, 3 p, 3 pt)*; 5. Romania (1 v, 4 p, 3 pt); 6. Svizzera (0 v, 4 p, 0 pt)*.

* una partita in meno