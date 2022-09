Mondiali: la Slovenia supera la Germania e va ai quarti

LUBIANA (SLOVENIA)- La Slovenia è la prima formazione che accede ai Quarti di Finale dei Campionati del Mondo 2022 . Stasera davanti al pubblico di Lubiana, che ha fatto un tifo infernale per sostenere i propri beniamini, Urnaut (che oggi festeggiava il compleanno) e compagni hanno superato 3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22) la Germania.

Gli uomini di Cretu hanno avuto ragione della formazione tedesca che ha ottato, ma poco ha potuto contro una formazione galvanizzata e decisa a proseguire la corsa in questo torneo.

La Slovenia tornerà in campo mercoledì 7 settembre contro la vincente di Olanda-Ucraina in programma lunedì 5 settembre (orario da definire).