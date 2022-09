Mondiali: l'Italia ai quarti, superata Cuba

LUBIANA (SLOVENIA)- Una grande sofferenza ma l’Italia è ai quarti di finale dei Mondiali 2022 . La squadra di De Giorgi ha battuto 3-1 (25-21; 21-25; 26-24; 24-18) Cuba ed ora attende la vincente fra Francia e Giappone nel prossimo turno. La nostra nazionale è partita bene, decisa e concentrata, ma Cuba, trascinata da un Herrera (nuovo giocatore di Perugia) incontenibile, ha ribattuto colpo su colpo. Gli azzurri hanno vinto il primo set in volata, grazie anche ad un super Lavia, poi sono leggermente calati di ritmo ed hanno concesso qualche errore di troppo che Simon e compagni hanno sfruttato per pareggiare i conti vincendo il secondo parziale. Il terzo set è stato di grande sofferenza ma nel finale due errori dei cubani ci hanno permesso di tornare in vantaggio. Ancora equilibrio nel quarto periodo nonostante la partenza sprint dei cubani (0-3) ma l’Italia ha saputo reagire grazie anche al decisivo ingresso in campo di Simone Anzani. Il finale è tutto nostro, finiamo in crescendo conquistando il pass per proseguire nel torneo nel quale ora sicuramente si alzerà l’asticella.

De Giorgi ha schierato Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Lavia e Michieletto martelli, Galassi e Russo centrali, Balaso libero.

Dall’altra parte della rete Cuba in campo con Goide palleggiatore, Herrera opposto, Yant e Mergarejo schiacciatori, Simon e Osoria centrali, Garcia ibero.

Primo set difficile, giocato palla su palla per lunghi tratti e caratterizzato anche da qualche sbavatura degli azzurri che però nel complesso sono stati bravi a rimanere concentrati nonostante un servizio non sempre impeccabile (8 gli errori). Nelle battute conclusive gli azzurri hanno piazzato un paio di colpi decisivi e dopo un primo set ball fallito hanno chiuso 25-21.

Secondo set iniziato con Giannelli che ha favorito maggiormente gli attacchi dal centro con Galassi e Russo rivelatisi terminali affidabili, ma con il passare dei minuti i cubani hanno approfittato degli errori commessi dagli azzurri (7-10, 8-12). Con calma e pazienza, Giannelli e compagni sono rimasti lì e con un break di 3-0 si sono portati a una sola lunghezza dai caraibici (11-12). La partita è proseguita caratterizzata da continui strappi da una parte all’altra (19-19), ma con gli uomini di Vives questa volta decisi a non cedere il passo nel finale accumulando un vantaggio di 4 lunghezze (19-23); a quel punto Sbertoli è subentrato a Giannelli (21-23), ma Simon e compagni hanno comunque pareggiato i conti grazie al 21-25 conclusivo (ancora 5 gli errori al servizio).

Terza frazione ancora caratterizzata da un grande equilibrio (11-11); gli azzurri proprio in quel momento hanno cercato un piccolo allungo che ha fruttato un parziale di 3 lunghezze (14-11, 17-14) puntualmente recuperato (18-17, 19-19). In una situazione di estrema incertezza le due squadre hanno continuato a giocare palla su palla, una guerra di nervi che nel finale ha visto l’Italia in vantaggio +2 (23-21, 24-22). Vanificato il doppio vantaggio, Cuba ha nuovamente impattato la situazione sul 24-24, ma gli azzurri hanno tenuto duro e sono riusciti a chiudere ai vantaggi un parziale davvero molto importante e tirato (nonostante percentuali tutte in favore dei caraibici:47%-38% in attacco, 70%-47% in ricezione, ancora 5 gli errori al servizio per l’Italia).

Quarto set con Anzani in sestetto dall’inizio e proprio il vicecapitano ha guidato i compagni a un importante recupero dopo un avvio complicato (11-11). Passo dopo passo e con calma gli azzurri hanno gestito un minimo vantaggio (15-14, 16-15, 17-15, 18-15) con Anzani determinante in questa fase. Proprio nel finale gli azzurri volanno sul +5 (21-16) chiudendo poi il match sul 25-18.

I PROTAGONISTI-

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Italia)- « Oggi era una partita nella quale dovevamo avere pazienza perché i cubani sono una squadra temibile che ha buoni battitori ed eccellenti schiacciatori. Hanno giocato un match intenso e noi nel secondo set li abbiamo favoriti affrettando un pò le cose. L’importante è che poi ci siamo messi li, contro un avversario di tutto rispetto, e siamo cresciuti nel corso della gara fino a portarci a casa il risultato. Del resto le partite da dentro o fuori sono così, errori, pause e difficoltà fanno parte del gioco, ma abbiamo dimostrato anche oggi che siamo capaci di cambiare la situazione anche quando le cose non girano bene. Credo che le sfide da qui in avanti saranno tutte ad alta tensione. Ora vedremo cosa succederà in Francia-Giappone, i transalpini sono favoriti ma è sempre una partita che devono giocarsi fino in fondo ».

IL TABELLINO-

ITALIA- CUBA 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18)



ITALIA: Michieletto 10, Giannelli 3, Balaso (L), Sbertoli, Bottolo ne, Galassi 3, Lavia 11, Romanò 14, Anzani 7, Russo 8, Pinali n.e., Recine n.e., Scanferla (L) n.e., Mosca n.e.. All. De Giorgi.

CUBA: Mergarejo 5, Garcia (L), Osoria 5, Gutierrez M., Taboada, Herrera 23, Simon 11, Goide 2, Lopez 3, Gutierrez D., Yant 11, Gourguet (L) n.e., Sanchez n.e., Concepcion n.e..All. Vives.

ARBITRI: Ortiz (Portorico) e Akinci (Turchia)