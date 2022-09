Mondiali, Russo: "sono soddisfatto ma posso fare di più"

LUBIANA (SLOVENIA)- La nazionale di De Giorgi , dopo aver eliminato Cuba negli ottavi, attende adesso di conoscere quella che sarà l'avversario del quarto di finale, in programma mercoledì 7 settembre alle 17.30 a Lubiana. Il nome della squadra che affronteremo uscira dalla sfida tra Francia e Giappone in programma domani alle 21.00.

Il programma delle gare odierno prevede le sfide tra Stati Uniti e Turchia e Polonia e Tunisia, match che si disputeranno in Polonia, mentre in Slovenia, quartier generale azzurro, Giannelli e compagni hanno vissuto una giornata di riposo prima di allenarsi nel tardo pomeriggio.

A raccontare le sensazioni del post Italia-Cuba è stato Roberto Russo:

« Siamo molto contenti del nostro percorso fino ad ora, le sensazioni sono davvero positive per come siamo riusciti a esprimerci; ora naturalmente siamo in attesa di sapere chi sarà il nostro prossimo avversario per cominciare a studiarlo in modo più approfondito possibile ».

Il centrale siciliano cresciuto nel Club Italia poi prosegue:

« In un Mondiale come questo ogni avversaria deve essere affrontata con la massima concentrazione, tutte le squadre vogliono andare avanti; ieri è stata una gara molto complicata, ci hanno messo in difficoltà al servizio e quando si «accendono» sono in grado di spingere davvero al massimo soprattutto in attacco, ma devo ammettere che siamo stati bravi a limitarli nella loro fase offensiva facendo un buon cambio palla e fase break ».

Russo poi prosegue:

« Il livello di questo Mondiale è davvero molto alto quindi non dobbiamo pensare a quale sarà la nostra prossima avversaria, dobbiamo solo concentrarci su noi stessi lavorando quotidianamente mantenendo sempre molto alta la concentrazione. Per affrontare al meglio ogni gara dobbiamo focalizzarci esclusivamente sul nostro gioco con l’obiettivo di fare sempre meglio. Arrivati a questa fase del torneo ogni pallone è fondamentale, ci sono momenti delle partite in cui la palla scotta e proprio per questo dobbiamo mantenere sempre alta la concentrazione ».

Ultime considerazioni sono sul rendimento personale:

« Sono abbastanza soddisfatto di come mi sono espresso fino ad ora, ma sinceramente credo di poter fare di più soprattutto a muro, in questo fondamentale posso e devo migliorare per poter aiutare la squadra; a questi livelli limitare l’avversario può essere un aspetto determinante quindi devo crescere e mi devo impegnare da questo punto di vista ».



OTTAVI DI FINALE-

Slovenia (2) vs Germania (15): 3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22)

Italia (3) vs Cuba (14): 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18)

4/9 ore 17.30 Gliwice: USA (8) vs Turchia (9)

4/9 ore 21 Gliwice: Polonia (1) vs Tunisia (16)

5/9 ore 17.30 Lubiana: Olanda (7) vs Ucraina (10)

5/9 ore 21 Lubiana: Francia (6) vs Giappone (11)

6/9 ore 17.30 Gliwice: Serbia (4) vs Argentina (13)

6/9 ore 21 Gliwice: Brasile (5) vs Iran (12)

QUARTI DI FINALE (IN CAMPO ALLE ORE 17.30 E 21)-



7/9 ore 17.30 Lubiana: Italia contro vincente Francia (6)-Giappone (11)

7/9 ore 21.00 Lubiana: Slovenia contro vincente Olanda (7)-Ucraina (10)

8/9 Gliwice: vincente Polonia (1)-Tunisia (16) contro vincente USA (8)-Turchia (9)

8/9 Gliwice: vincente Serbia (4)-Argentina (13) contro vincente Brasile (5)-Iran (12)