Per l'Italia buona la prima contro la Francia

CAVALESE (TRENTO) - In vista dei prossimi Campionati del Mondo l'Italia di Mazzanti ha affrontato questa sera a Cavalese in amichevole la Francia di Rousseaux con la quale sta sostenendo uno stage di allenamento congiunto nell'impianto trentino.

Un buon test per Egonu e socie che si sono imposte 3-0 (25-18, 25-19, 30-28) dimostrando di essere sulla giusta via per trovare la miglior condizione in vista della rassegna iridata. Le Campionesse d’Europa azzurre hanno avuto la meglio sulle transalpine al termine di una partita, durante la quale hanno comandato agilmente il primo e secondo parziale, mentre nel terzo è andato in scena un confronto serrato. Italia e Francia hanno poi disputato due ulteriori set d’allenamento, vinti dalle ragazze di Mazzanti (25-20, 25-9).

Come formazione iniziale il commissario tecnico italiano ha confermato: Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e Sylla, centrali Danesi e Chirichella, libero De Gennaro. Nel terzo parziale Mazzanti ha dato spazio anche a Lubian, Gennari e Malinov. Elena Pietrini è stata tenuta a riposo per recuperare al meglio dal problema avuto alla schiena. Le azzurre e la Francia giocheranno, sempre in Val di Fiemme, un’altra amichevole martedì 6 settembre alle ore 18 (entrata a pagamento). Il collegiale dell’Italia si concluderà mercoledì 7 settembre dopo l’allenamento del mattino.

IL TABELLINO-

ITALIA-FRANCIA 3-0 (25-18, 25-19, 30-28)

ITALIA: Orro 4, Chirichella 9, Sylla 12, Egonu 23, Danesi 7, C. Bosetti 9, De Gennaro (L). Lubian 1, Gennari 1, Malinov. N.e: Bonifacio, Fersino, Degradi, Nwakalor. All. Mazzanti

FRANCIA: Respaut 1, Cazaute 7, Oling 4, Diouf 5, Rotar 8, Bauer 5, Giardino (L). Stojilkovic, Sylves 5, Ielouga 2, Ratahiry 5, Ibah 2. N.e: Gicquel, Sager, Haewegene. All. Rousseaux

Durata Set: 21’, 22’, 32’.

Italia: 5 a, 13 bs, 10 m, 22 et.

Francia: 1 a, 8 bs, 4 m, 19 et.