Italia-Francia domani a Cavalese

CAVALESE (TRENTO)- Prosegue la marcia di avvicinamento dell'Italia di Mazzanti verso il Campionato Mondiale femminile, che si svolgerà in Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Dopo le due vittorie con la Bulgaria le azzurre di Davide Mazzanti scenderanno in campo domani per affrontare in amichevole la Francia (ore 18, entrata a pagamento).