Mondiali: Usa e Polonia ai Quarti si sfideranno a Gliwice

GLIWICE (POLONIA)- Come da pronostico superano gli ottavi dei Mondiali di pallavolo Stati Uniti e Polonia che vincono i rispettivi incontri contro Turchia e Tunisia. Il passaggio del turno di De Falco e compagni è stato però tutt’altro che una passeggiata in quanto i turchi si sono arresi soltanto al tie break 3-2 (25-21; 25-17; 22-25; 19-25; 15-12) dopo aver rimontato un doppio svantaggio lottando alla pari e messo paura ai più quotati avversari. Tutto facile invece, e non poteva essere altrimenti per i polacchi che hanno battuto la squadra africana per 3-0 (. Polonia e Usa si ritroveranno di fronte sempre a Gliwice giovedì 8 settembre per un quarto di finale che si preannuncia molto spettacolare.