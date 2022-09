Mondiali: l'Argentina ritrova se stessa ed elimina la Serbia

GLIWICE (POLONIA)-L'Argentina, medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo, e fino a questo momento autrice di un torneo Mondiale non esattamente esaltante, ha estromesso la Serbia, favorita in questo ottavo di finale, dalla corsa al titolo iridato. I sudamericani, si sono imposti con un netto 3-0 (25-23, 25-21, 25-21). Prestazione impeccabile dell'albiceleste, orchestrata da De Cecco e finalizzata da Bruno Lima, Facundo Conte e Agustin Loser. Gli uomini di Mendes ora affronteranno la vincente dell’ultimo ottavo, in programma stasera, che opporrà il Brasile all’Iran.