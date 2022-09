Per l'Italia di Mazzanti ancora un 3-0 alla Francia

CAVALESE (TRENTO)- Ancora una prestazione di buon livello per l'Italia femminile di Mazzanti che ha superato a Cavalese, nella seconda amichevole in due giorni contro le ragazze di Rousseaux, la Francia. Una vittoria netta quella delle azzurre che si sono imposte per 3-0 (25-17, 25-14, 25-13) comandando il gioco dall'inizio alla fine.