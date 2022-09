Mondiali: Brasile-Argentina che sfida nei Quarti !

I verdeoro nell'ultimo ottavo di finale dei Mondiali 2022 hanno superato nettamente l'Iran per 3-0 (25-17; 25-22; 25-23) e staccano il pass per il turno successivo dove troveranno l'albiceleste per una sfida che promette scintille

GLIWICE (POLONIA)- Nel rispetto dei pronostici il Brasile conquista l'ultimo posto nei Quarti di Finale del Mondiale 2022 surclassando per 3-0 (25-17; 25-22; 25-23) l'Iran che ha lottato alla pari della formazione carioca soltanto nell'ultimo set. Leal e compagni troveranno nel turno successivo l'Argentina per una sfida tutta sudamericana che certamente regalerà tanta intensità e tante emozioni. La partita si giocherà giovedì 8 settembre alle 17.30 sempre a Gliwice. OTTAVI DI FINALE- Slovenia (2) vs Germania (15): 3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22) Italia (3) vs Cuba (14): 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18) USA (8) vs Turchia (9): 3-2 (25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 15-12) Polonia (1) vs Tunisia (16): 3-0 (25-20, 25-15, 25-20) Olanda (7) vs Ucraina (10): 0-3 (16-25, 19-25, 18-25) Francia (6) vs Giappone (11): 3-2 (25-17, 21-25, 26-24, 22-25, 18-16) Serbia (4) vs Argentina (13) 0-3 (23-25, 21-25, 23-25) Brasile (5) vs Iran (12) 3-0 (25-17; 25-22; 25-23) QUARTI DI FINALE- 7/9 ore 17.30 Lubiana: Italia – Francia 7/9 ore 21.00 Lubiana: Slovenia - Ucraina 8/9 ore 17.30 Gliwice: Argentina-Brasile 8/9 ore 21.00 Gliwice: Polonia – USA SEMIFINALI- 10/9 ore 18 Katowice 10/9 ore 21 Katowice FINALI- 11/9 ore 18 Katowice 11/9 ore 21 Katowice Da non perdere L'Argentina elimina la Serbia L'Italia doma Cuba Tutte le news di Nazionali

