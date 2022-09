LUBIANA (SLOVENIA)- L'interesse dei telespettatori per le dirette della nazionale di pallavolo impegnata nei Campionati del Mondo non si spegne neanche in occasione del quarto di finale fra Italia e Francia andata in onda alle 17.30, non proprio un prime time. I dati auditel per quel che concerne Rai 2 ha fatto registrare776 mila con uno share del 7,6%. Per quanto riguarda, invece, SKY Sport 1 la media è stata di 208 mila spettatori.