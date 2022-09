Mondiali: il Brasile batte l'Argentina e va in semifinale

GLIWICE (POLONIA)- Superando per 3-1 (25-16; 23-25; 25-22; 25-21) l'Argentina il Brasile ha conquistato il diritto di giocare la semifinale mondiale di Katowice dove si troverà di fronte la vincente dell'ultimo quarto di finale in programma stasera alle 21.00 fra Polonia e Usa. Leal e compagni hanno dovuto soffrire per aver ragione dell'albiceleste. De Cecco e soci, andati sotto nel primo set, hanno avuto una positiva reazione nel secondo ed hanno ristabilito la parità. Nel terzo e quarto parziale, anche in virtù del decisivo ingresso in campo di Wallace, i carioca hanno tenuto in mano le redini del match ma gli argentini non hanno mai mollato, lottando fino all'ultimo pallone.