Mondiali: la Polonia elimina gli Usa e va in semifinale

Nell'ultimo quarto di finale gli uomini di Grbic riescono a spuntarla al termine di una partita entusiasmante che li ha visti in vantaggio per 2-0 per poi subire l'imperiosa rimonta degli statunitensi. Il tie break è stato però acnora dalla parte dei Campioni del mondo in carica. Finisce 3-2 (25-20; 27-25; 21-25; 22-25; 15-12)

08 . 09 . 2022 23:47 1 min MondialiUsaPolonia

© Fivb

GLIWICE (POLONIA)- I Campioni del Mondo in carica della Polonia sono la quarta finalista del Mondiale di pallavolo. Kurek e compagni stasera hanno battuto, al termine di una durissima battaglia, gli Stati Uniti. Partita che ha cambiato volto più di una volta. Primi due set lottati ma entrambi conclusi a favore degli uomini di Grbic che però sono calati alla ripresa del gioco nel terzo set consentendo la rimonta agli statunitensi che, trascinati da Russell, riuscivano a risalire la china e a pareggiare i conti. I polacchi però ritrovavano schemi e concentrazione nel decisivo tie break nel quale acquisito un piccolo margine di vantaggio hanno saputo gestirlo fino alla fine. Determinante l'apporto del pubblico di Gliwice che ha sostenuto con un tifo indiavolato la propria squadra. Finisce 3-2 (25-20; 27-25; 21-25; 22-25; 15-12). Sabato 10 settembre la Polonia sfiderà a Katowice il Brasile. Da non perdere Brasile terza semifinalista Usa e Polonia ai Quarti Tutte le news di Nazionali

