L'Italia si prepara al Mondiale con i test match di Napoli

NAPOL I- La nazionale di Mazzanti ha lasciato Cavalese, dove ha meticolosamente preparato il Mondiale che le vedrà impegnate dal 23 settembre al 15 ottobre 2022 in Olanda e Polonia. Lo stato di buona salute è stato attestato dalle due nette vittorie centrate nelle amichevoli svolte in Val di Fiemme contro la Francia.

Le azzurre hanno raggiunto Napoli dove svolgeranno le ultime prove in vista della rassegna iridata. al PalaVesuvio, dal 12 al 15 settembre è in programma l'impegnativo DHL Test Match Tournament - Road to World Championship, ultimo step prima della partenza.

Al torneo prenderanno parte alcune delle squadre più titolate del panorama internazionale come la Serbia, la Turchia e la Polonia. Nella prima uscita in programma lunedì 12 settembre alle ore 17, Sylla e compagne affronteranno la Turchia, formazione superata a metà luglio in semifinale di Volleyball Nations League. I restanti due match invece vedranno le azzurre impegnate contro la Polonia (13 settembre, ore 20) e la Serbia (15 settembre, ore 20).

LE 15 AZZURRE CONVOCATE DA DAVIDE MAZZANTI-

Palleggiatrici: Alessia Orro e Ofelia Malinov.

Schiacciatrici: Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari e Alice Degradi.

Opposti: Paola Egonu e Sylvia Nwakalor.

Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio.

Liberi: Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.

IL CALENDARIO DEL TORNEO DI NAPOLI-



12 SETTEMBRE-



Italia-Turchia (ore 17:00, Diretta TV-RAI Sport HD)



Polonia -Serbia (ore 20:00)

13 SETTEMBRE-



Serbia-Turchia (ore 17:00)



Italia-Polonia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)

15 SETTEMBRE-



Polonia-Turchia (ore 17:00)



Italia-Serbia (ore 20:00, Diretta TV-RAI Sport HD)