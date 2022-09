Mondiali, De Giorgi: "tutto dipende da noi"

LE PAROLE DEL CT FERDINANDO DE GIORGI-

« Un anno dopo ancora la Slovenia si, l’avversario è lo stesso, ma le cose sono molto diverse; è passato un anno e di cose ne sono successe. Innanzitutto questo è un Mondiale e quindi sono presenti tutte le formazioni migliori al mondo. I valori tecnici espressi in questa manifestazione sono davvero notevoli; non che questo non accada negli Europei – basti pensare che 3 squadre su 4 sono del Vecchio Continente – ma un mondiale è un mondiale, ci sono tutte le più forti. Al di là di questo, l’aspetto più importante è che nel giro di un anno le cose fisiologicamente cambiano; ognuno ha i propri percorsi e quindi qualcosa di diverso c’è anche se poi gli organici sono molto simili. Noi arriviamo qui con un percorso fatto di preparazione, le tante partite della VNL e poi, appunto, questo torneo così ricco di fascino e fin qui soddisfazioni ».

De Giorgi poi prosegue:

« Se pensassimo che quello fatto un anno fa possa portarci qualche vantaggio allora commetteremmo un grosso errore, questa è una semifinale mondiale, chiunque affronteremo sarà un avversario difficile che non ci regalerà nulla; dipenderà da come ci porremo noi, ma ovviamente se partissimo convinti di essere avvantaggiati allora saremo costretti a soffrire. Noi vogliamo continuare a giocare con la testa giusta, così come abbiamo fatto contro la Francia e non vogliamo fermarci. Contro di loro sarà complicata e la gara dello scorso ne è la testimonianza più eloquente, fu durissima e lo sarà anche domani. La Slovenia è una squadra di carattere, che gioca una buona pallavolo che non molla mai e per questo andrà affrontata con spirito di sacrificio e con la voglia di non mollare mai. Noi giocheremo per vincere, come sempre ».



SEMIFINALI-

10/9: Katowice ore 18: Polonia-Brasile

10/9 Katowice ore 21: Italia-Slovenia

FINALI-

11/9 ore 18 Katowice

11/9 ore 21 Katowice