Mondiali: la Polonia doma il Brasile e vola in finale

KATOWICE (POLONIA)- In un Arena Spodek ribollente di tifo la Polonia conquista la finale dei Campionati del Mondo superando 3-2 (23-25; 25-18; 25-20; 21-25; 15-12) il Brasile al termine di una partita entusiasmante che ha visto le due squadre dare spettacolo e rincorrersi nel punteggio. Da una parte Kurek e Semeniuk, dall’altra Lucarelli (uscito per infortunio al termine del quarto set) e Wallace hanno regalato giocate d’attacco che hanno infiammato il pubblico e tenuto il risultato sempre in bilico. Il finale è stato tutto polacco, gli uomini di Grbic fruttando qualche sbavatura di troppo dei verdeoro hanno chiuso a proprio favore staccando il pass per giocarsi la possibilità di conquistare davanti al pubblico di casa il terzo Mondiale consecutivo (l’Italia che sta per scendere in campo contro la Slovenia nell’altra semifinale ovviamente fa già i debiti scongiuri).