KATOWICE (POLONIA)- Ascolti in crescita per la nazionale di De Giorgi che in occasione della semifinale dei Campionati del Mondo con la Slovenia è stata seguita in diretta si Rai 2 da 1 milione e 526mila spettatori, facendo registrare uno share del 10,6%; il match è stata la seconda trasmissione più seguita della serata televisiva italiana. Molto buoni anche gli ascolti registrati su Sky Sport Uno: il match è stato visto da una media di 177mila spettatori.