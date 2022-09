Mondiali: l'Italia sul tetto del Mondo !

KATOWICE (POLONIA)- Sognamo ad occhi aperti, no è tutto vero, i Campioni siamo noi. La giovane Italia di De Giorgi , un anno dopo il trionfo europeo sale sul tetto del Mondo, 24 anni dopo l’ultimo trionfo a Tokyo, superando nella bolgia Arena Spodek davanti ad oltre 10000 tifosi che spingevano per la squadra di casa, non un’ avversaria qualunque ma la nazionale bi-campione del mondo in carica quella Polonia che ha dovuto arrendersi davanti a Giannelli e compagni che stasera sono stati davvero straordinari centrando un’ impresa incredibile, sulla quale nessuno avrebbe puntato un euro alla vigilia. Il 3-1 (25-22; 21-25 ; 18-25; 20-25) finale ci sta persino stretto, visto come è andato il primo set, buttato al vento nel finale. E per questo giovane gruppo, con 12 esordienti su 14 al Mondiale, può essere soltanto l’inizio. Il futuro è dalla loro parte. L’Italia è tornata. Stasera possiamo goderci questa straordinaria impresa, il quarto titolo della nostra storia. E mai vittoria fù più meritata. Simone Giannelli premiato come miglior giocatore della manifestazione. Premi individuali anche per Fabio Balaso (miglior Libero) e Gianluca Galassi (miglior centrale).

Gli azzurri partono forte e concentrati, i nostri difendono e attaccano con grande efficacia ma i polacchi sono animati dal sacro fuoco davanti al proprio pubblico, ci ribattono ogni colpo. La prima fase della partita è intensissima, equilibrata, lottata. Da una parte Kurek, Sliwka e Semeniuk, dall’altra Romanò, Lavia e Michieletto danno spettacolo dalle bande. L’Italia mantiene un leggero vantaggio tanto che Grbic è costretto a chiamare un time out per frenare gli azzurri sul 17-21 per noi. Si avvicinano 19-21, si soffre, stavolta è De Giorgi a fermare tutto. Con Bienek in battuta i polacchi colmano il gap 21-21. Entra Sbertoli in battuta ma non serve, c’è il sorpasso sul 23-22, l’inerzia è ora dalla parte biancorossa. Nel campo dei nostri avversari non cade più nulla. Chiudono 25-22. Peccato, abbiamo giocato bene ma siamo andati sotto buttando al vento una grande occasione.

Nel secondo set partenza sprint della Polonia (3-0). Ma l’Italia c’è, reagiamo, un servizio di Romanò, un muro di Michieletto e li riprendiamo (7-7). Giochiamo la nostra miglior pallavolo contro una formazione straordinaria. Si lotta punto a punto ma c’è un nuovo sprint polacco (13-16) che si esalta trascinata dal pubblico. Ma non molliamo niente, dopo il time out voluto dal nostro CT nuova parità (16-16). Due ace di Giannelli ci permettono di rimanere attaccati ai nostri avversari. 21-20 passiamo avanti. 20-23; 21-24. Un murone di Anzani ci regala il set e la parità. Ce la giocheremo fino alla fine. 21-25.

Si riparte, usiamo le loro stesse armi. Russo resta in campo al posto di Galassi. Difendiamo tutto con un Balaso monumentale e la partecipazione di tutti. Il primo allungo polacco sul 7-4 per errore di Michieletto. Ma il cuore dei ragazzi di De Giorgi è immenso. Con Anzani in battuta infiliamo una serie che ci riporta avanti 8-9, 11-13, 12-14, 15-17, poi 15-20, 16-23, 17-24. L’Italia regala giocate straordinarie in questa fase siamo praticamente perfetti, incontenibili. 18-25 nonostante Bienek e compagni le tentino tutte per invertire l’inerzia della partita. Incredibile siamo avanti 2-1.

La Polonia non ci sta, Grbic cambia il sestetto per cercare di cambiare le sorti del match. L’Italia non si mette certo paura, un muro di Giannelli ci da il primo vantaggio (5-4). Prendiamo un buon margine 7-12. Giannelli prende per mano la squadra, carica i suoi, impeccabile la regia ed anche conclusioni vincenti quando serve. 14-19 abbiamo un vantaggio che potrebbe essere quello della sicurezza. Kurek di nuovo in campo, i polacchi si giocano le ultime carte. Per noi entra Giulio Pinali, il suo servizio fa male. 18-23, 19-24. Il servizio di Bienek è in rete è fatta siamo CAMPIONI DEL MONDO ! 20-25. E che la festa cominci, e sarà lunga.

Gli azzurri Campioni del Mondo saranno ricevuti domani dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La nazionale sarà al Quirinale alle 12.45, dopo essere rientrata con un volo charter dalla Polonia. L'incontro sarebbe avvenuto anche in caso di sconfitta nella finale con la Polonia.

IL TABELLINO-

POLONIA - ITALIA 1-3 (25-22, 21-25, 18-25, 20-25)

ITALIA: Giannelli 8, Michieletto 13, Anzani 8, Romanò 13, Lavia 21, Galassi, Balaso (L). Sbertoli, Russo 4. N.e: Recine, Bottolo, Pinali, Scanferla (L), Mosca. All. De Giorgi

POLONIA: Semeniuk 11, Bieniek 10, Janusz 1, Skiwka 12, Kochanowski 6, Kurek 8, Zatorski (L). Kaczmarek 7, Lomacz, Fornal 5, Kwolek. N.e. Klos, Poreba, Popiwczak (L). All. Grbic

ARBITRI: Mokry (SVK) e Simonovic (Sui).

Durata set: 29', 31', 27', 27'.

Spettatori: 11500.

Italia: 4 a, 18 bs, 10 mv, 22 et.

Polonia: 5 a, 15 bs, 5 mv, 30 et.

I PREMI INDIVIDUALI-

MVP: Simone Giannelli



Miglior Palleggiatore: Simone Giannelli

Miglior Schiacciatore: Yoandy Leal

Miglior Schiacciatore: Kamil Semeniuk



Miglior Centrale: Gianluca Galassi

Miglior Centrale: Mateusz Bieniek



Miglior Libero: Fabio Balaso

Miglior Opposto: Bartosz Kurek