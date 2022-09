Ecco le 14 per il Mondiale, dalla lista resta fuori Degradi

ROMA - Sciolte le riserve in vista del Mondiale Femminile in programma dal 23 settembre al 15 ottobre in Olanda e Polonia. Il Commissario Tecnico Davide Mazzanti ha diramato la lista delle 14 giocatrici che vestiranno la maglia azzurra nella rassegna iridata.

Non ci sono novità rispetto al gruppo che ha vinto le Finals della Volleyball Nations League 2022 e rappresentano il gruppo base sul quale il ct italiano ha lavorato per tutta la stagione. Esclusa Alice Degradi che ha partecipato a tutta la preparazione e alle ultime amichevoli dell nazionale.

LE PAROLE DI DAVIDE MAZZANTI-



« Queste sono le giocatrici che hanno lavorato per tutta l’estate e vinto la Volleyball Nations League 2022 un gruppo quindi che si conosce molto bene. Ci tengo a ringraziare Alice Degradi che ha lavorato con grande impegno e ci ha aiutato nell’ultimo periodo di preparazione. Sono soddisfatto del lavoro svolto in questi mesi, abbiamo alternato tanti allenamenti a delle amichevoli. Nel torneo di Napoli si è vista una squadra in crescita, capace di reagire alle diverse difficoltà, che è normale incontrare quando affronti formazioni di alto livello. Conosciamo bene la formula del Mondiale, l’unica novità sono i quarti di finale, una competizione lunga con delle difficoltà crescenti e di conseguenza ci sarà la necessità di migliorare partita dopo partita. Abbiamo tanta voglia di iniziare questa nuova avventura, come sempre faremo il massimo per portare in alto i colori dell’Italia ».

IL RADUNO LUNEDI’ 19 SETTEMBRE A ROMA PRESSO IL CENTRO GIULIO ONESTI-



La nazionale femminile si radunerà nel pomeriggio di lunedì 19 settembre al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti e martedì mattina partirà dall’aeroporto di Fiumicino per l’Olanda.

Le campionesse d’Europa sono inserite nella Pool A, che si disputerà ad Arnhem, insieme a: Olanda, Kenya, Belgio, Portorico e Camerun. L’Italia esordirà sabato 24 settembre con la formazione camerunense (ore 15).



LE 14 CONVOCATE-

Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.



Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.



Opposti: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.



Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.



Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.