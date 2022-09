Mondiali Femminili: le azzurre volano in Olanda

ROMA - Parte oggi ufficialmente l'avventura della nazionale italiana nei Campionati del Mondo Femminili 2022 . Oggi pomeriggio da Fiumicino la comitiva azzurra partirà per l'Olanda con volo per Amsterdam e successivo trasferimento a Arnhem dove sabato 24 l'Italia esordirà alle 15.00 con il Camerun.

Le ragazze di Davide Mazzanti sono inserite nella Pool A con: Olanda, Kenya, Belgio, Porto Rico e Camerun.

Come per il Mondiale Maschile, anche la rassegna iridata femminile sarà coperta da RAI e SKY, che trasmetteranno in diretta tutte le gare dell’Italia e altre partite della competizione.

LE AZZURRE CONVOCATE PER IL MONDIALE-

Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 5. Ofelia Malinov.



Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 9. Caterina Bosetti, 3. Alessia Gennari.



Opposti: 18. Paola Egonu, 15. Sylvia Nwakalor.



Centrali: 1. Marina Lubian, 10. Cristina Chirichella, 11. Anna Danesi, 4. Sara Bonifacio.



Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE NELLA PRIMA FASE-

24 settembre (ore 15): Italia-Camerun



26 settembre (ore 18): Italia-Porto Rico



27 settembre (ore 18): Italia-Belgio



29 settembre (ore 18): Italia-Kenya



2 ottobre (ore 16): Italia-Olanda