ROTTERDAM (OLANDA)- Ancora ascolti importanti per la diretta delle partite dell'Italia del Mondiale 2022. Italia-Brasile è stata seguita su Rai 2 da quasi un milione di telespettatori (975.000) e l’8,8 di share. In crescita i numeri registrati da Sky: 148.000 la media di telespettatori collegati, con ben 489.000 contatti unici raggiunti. In totale sono stati quindi oltre 1.100.000 i telespettatori che hanno seguito l'appassionante sfida tre le azzurre e le sudamericane.