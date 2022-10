Mondiali Femminili: Italia in semifinale, battuta ancora la Cina

APELDOORN (OLANDA)- Un' Italia meno brillante rispetto a tre giorni fa batte comunque la Cina in quattro set 3-1 (25-16; 25-22; 14-25; 25-17) conquistando il diritto di giocare la semifinale che la opporrà alla vincente fra Giappone e Brasile, in campo questa sera. Dopo una partenza sicura le azzurre hanno sbandato nel terzo set quando, un black out collettivo, ha rimesso in partita Li e compagne. Fortunatamente Mazzanti ha saputo ricompattare il gruppo che nel quarto ha ritrovato le giuste sensazioni ed ha saputo ristabilire in valori già visti nella Pool con le nostre decisamente superiori alle asiatiche. Una stratosferica Egonu (30 punti) è stata come sempre la punta di diamante di una squadra che ha saputo dimostrare anche stasera, sia pure con qualche pausa, di poter puntare al massimo traguardo.

Mazzanti per questa si affida al sestetto più collaudato con Orro in regia, Egonu opposta, Lubian (confermata al posto di Chirichella ancora non al meglio) e Danesi al centro, Sylla e Bosetti di banda, De Gennaro libero.

Sul servizio di Orro due conclusioni di Egonu, una chiusura di Danesi, un errore delle cinesi, ancora Egonu e voliamo 6-1 in un amen. Muro di Danesi che replica dal centro (9-2). Iniziamo davvero bene, concentrate ed efficaci a muro e in difesa. Mazzanti l’ha preparata al meglio, le ragazze rispondono alla grande in campo. E’ ancora Egonu che con due splendide chiusure ci porta sul 14-7. La Cina però cresce di rendimento e si riavvicina (17-13). Entra Malinov per dar fiato ad Orro. E’ solo un momento, imperioso sprint ritorniamo a + 8 (23-15). Un muro di Sylla mette il sigillo sul parziale (25-16). Il primo è andato ma è ancora lunga.

Una serie mostruosa Lubian al servizio (due ace) apre il secondo set (3-0). Commettiamo un paio di errori e la Cina ci sorpassa (3-4). Ma reagiamo subito, tre punti consecutivi di Sylla (con un muro) ci portano sull’ (8-4). Attacco di Gong e Cina di nuovo a -1 (14-13). C’è da lottare. Wang ci aggancia (15-15). Ma come nel primo set nelle difficoltà cambiamo passo (19-15). Ritorna in campo Orro in regia. Sprechiamo qualcosa, Li e socie ancora attaccate (21-20). Sprint finale e 2-0 (25-22).

La Cina, ormai sull’orlo del baratro, torna in campo col coltello fra i denti (2-7) con l’Italia che si concede una pausa pericolosa dopo due set tirati alla morte. Si abbassa il nostro ritmo, non riusciamo a fermare i loro attacchi, cala il livello della ricezione e del muro, tanti, troppi errori in campo azzurro. Soffiamo, Li spara forte, Wang ribadisce, massimo vantaggio cinese (8-16). Mazzanti inserisce Pietrini per Sylla, cambia poco. Ancora una black out azzurro (10-21). In campo anche Gennari per Bosetti, ormai si pensa al quarto set. 13-25 è un passivo pesante ma soprattutto il è match riaperto.

L’Italia resetta e riparte ma l’attacco, soprattutto da posto 4, fatica. Ace di Bosetti azzurre avanti (6-5). Bomba di Egonu, errore di Ding, e prendiamo un buon margine (14-9). Attacco out di Wang e muro di Sylla (19-12) ma non è finita. L’Italia tiene il cambio palla. Bosetti ci porta al match point (24-16). La firma finale è di Egonu (25-17). Siamo in semifinale.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Italia)- « Bello, bellissimo, volevamo arrivare a questa fase dove si giocherà per il titolo e ci siamo. OggiPartita meno bella di quella nella Pool con la Cina. Non siamo stati precisi come in quel frangente ma forse abbiamo fatto alcuni errori dal punto di vista tecnico. Loro hanno cambiato un pochino nel terzo ed il nostro adattamento è stato un pò lento, abbiamo lasciato loro spazio in battuta e ricezione. In attacco in certi momenti abbiamo fatto male tutti non facendo le scelte giuste. Poi nel quarto abbiamo rimesso le cose a posto. A noi non ci piacciono le cose facili, sappiamo che dobbiamo giocare in un certo modo per esaltarci. Le sensazioni non erano bellissime ed abbiamo faticato. L’importante comunque è che siamo in semifinale ».

Alessia Orro (Italia)- « Siamo in semifinale, sono felicissima per questo ma la strada è ancora lunga. Oggi mancavano un pò le intese ma è andata bene lo stesso, dovevamo conquistare il successo e lo abbiamo fatto. Giappone o Brasile ? adesso è indifferente, affronteremo senza problemi una delle due ».

Marina Lubian (Italia)- « Sono contentissima di avere questa opportunità, di giocare in questa Italia. L’importante era vincere, la squadra ha saputo reagire al momento opportuno, ed il risultato è arrivato ».

IL TABELLINO-

ITALIA – CINA 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17)

ITALIA: Orro 1, Bosetti 6, Lubian 9, Egonu 30, Sylla 12, Danesi 11, De Gennaro (L). Malinov, Pietrini 1, Gennari. N.e: Nwakalor, Fersino, Bonifacio, Chirichella. All. Mazzanti

CINA: Diao 1, Li 14, Wang Yua. 3, Gong 9, Wang Yun 11, Yuan 9, Wang Me (L). Jin , Ding 4, Yang H. 6. N.e: Gao, Wang Y, Wang W, Chen. All. Bin Cai

ARBITRI: Myoi (Jpn) e Ramirez Ortiz (Dom).

Durata Set: 21', 23', 18', 20'.

Italia: 4 a, 12 bs, 12 mv, 23 et.

Cina: 2 a, 10 bs, 8 mv, 22 et.