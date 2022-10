Mondiali Femminili: in semifinale sarà Italia-Brasile

APELDOORN (OLANDA)- L'Italia, giovedì 13 ottobre alle 20.00 ad Apeldoorn, sfiderà il Brasile in semifinale. Dopo la vittoria delle azzurre sulla Cina nel pomeriggio, nella seconda semifinale giocata in terra olandese, la squadra di Ze Roberto ha avuto ragione di un coriaceo Giappone per 3-2 (18-25, 18-25, 25-22, 27-25, 15-13). La formazione carioca, sotto di due set, ha avuto la forza e la capacità di ribaltare il risultato e di imporsi al quinto. La nazionale di Mazzanti dovrà affrontare dunque l'unica squadra che l'ha battuta in questo Mondiale. Nella partita della 2a fase giocata a Rotterdam il 4 ottobre scorso furono infatti le brasiliane ad imporsi al tie break 2-3 (20-25; 25-22; 25-22; 21-25;15-17) su Egonu e compagne.