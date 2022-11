Consegnati agli azzurri i Collari d'Oro

ROMA- Gli azzurri di Ferninando De Giorgi, reduci dal trionfo mondiale, sono stati oggi insigniti nel Palazzo H al Coni con i Collari d'Oro, la massima onorificenza dello Sport Italiano. La nazionale di pallavolo era in prestigiosa compagnia visto che mai, nella storia, lo sport italiano aveva vinto tanto a livello olimpico, mondiale e continentale quanto quest'anno. Ritrovarsi nuovamente sul podio dei Paesi più vincenti dopo un 2021 da incorniciare, con le 40 medaglie conquistate ai Giochi Olimpici di Tokyo, non era affatto scontato, ma i successi tricolori sono andati addirittura oltre le aspettative. Sul palco il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli che hanno consegnato messo al collo dei premiati l'onorifienza.