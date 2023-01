Torneo Wevza Femminile: domani Italia-Inghilterra

KIENBAUM (GERMANIA)- Giornata di vigilia per l' Under 17 femminile di Pasquale D'Aniello che domani, mercoledì 4 gennaio, scenderà in campo alle 9.30 al Bundesleistungszentrum di Kienbaum in Germania contro l’Inghilterra nella gara d'esordio della Pool del Torneo Wevza. Le azzurrine, oltre alle britanniche, nella prima fase dovranno affrontare anche le padrone di casa della Germania e la Francia.

Nel girone B, invece, giocheranno le nazionali di Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna.

In palio nel torneo un posto ai Prossimi campionati Europei di categoria. Le otto squadre partecipanti, si affronteranno con la formula del round robin; le prime due classificate della fase a pool si sfideranno poi nelle semifinali incrociate e finali 1-4 posto, mentre le ultime due competeranno per i piazzamenti dal 5° all’8°.

Oggi le azzurrine dalle ore 12 alle 13.15 prenderanno confidenza con l’impianto di gioco per una seduta di allenamento.

La nazionale tricolore dopo un periodo di preparazione svolto al Centro Pavesi FIPAV di Milano durante il quale ha disputato una amichevole con la Chorus Bergamo e due allenamenti congiunti con una selezione della nazionale tricolore Under 19.

Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro Pasquale D’Aniello alla vigilia della manifestazione:

« La scorsa estate abbiamo fatto un torneo Wevza under 18 giocando con ragazze di 14 e 15 anni. È stato molto utile perché ci ha permesso di poter far competere le atlete contro squadre di età maggiore. Tornando, invece, alla preparazione in queste ultime settimane a Milano è andata molto bene. Nell’ultimo collegiale al Centro Pavesi abbiamo disputato un’amichevole contro Bergamo e poi due allenamenti congiunti con una selezione di azzurre Under 19. Il match d’esordio in questo torneo contro l’Inghilterra sarà per loro la prima partita che giocheranno contro una formazione di pari età. Siamo davvero molto curiosi di vedere quale sarà la risposta delle ragazze sul campo e di questa nostra idea di lavoro ».

Il tecnico azzurro prosegue parlando della pool e delle formazioni favorite alla vittoria finale:

« Penso che la formazione tedesca, giocando in casa, abbia tutte le possibilità di passare il turno. Per quanto ci riguarda credo che giocheremo in crescendo. Partiremo con il match d’esordio contro l’Inghilterra che è la prima volta che l’affrontiamo nel WEVZA. Normalmente in questa manifestazione è presente la Svizzera che però, dopo la pandemia non ha mai fatto più attività. Poi giocheremo contro Francia e Germania. Vediamo. Il nostro obiettivo minimo è quello di passare il turno e qualificarci alle semifinali 1/4° posto in programma sabato. Poi, quando le partite si faranno più importanti, vedremo quale sarà la risposta delle ragazze sul campo. Il gruppo c’è, siamo pronti. L’ultimo WEVZA under 18 l’ha vinto il Belgio, mentre l’edizione precedente, che fu qualificante per l’Europeo del 2021, la vincemmo noi battendo in finale proprio il Belgio. Sicuramente il Belgio e l’Olanda, insieme a Germania e Francia rappresentano le formazioni con più qualità ».

Coach Pasquale D’Aniello conclude parlando del grande lavoro che sta dietro il movimento giovanile italiano, che ha portato lo scorso anno a vincere i campionati europei in tutte le categorie:

« C’è un lavoro certosino su tutto il territorio. Insieme al tecnico Oscar Maghella iniziamo questo lavoro partendo da zero. Individuiamo le ragazze, le cresciamo, gli mettiamo addosso la prima maglia della nazionale, poi da lì, attraverso Michele Fanni e la direzione tecnica di Marco Mencarelli continuano il percorso di crescita delle atlete che sfocia poi ad avere delle nazionali seniores così competitive e vincenti. Questa nostra posizione, dopo tutti questi successi, ci deve solo rafforzare e dare maggiore consapevolezza del nostro operato. Tra l’altro stiamo continuando ad aggiornare il nostro lavoro, la metodologia, abbiamo raddoppiato l’attività di selezione sul territorio proponendo il progetto Club Italia del Sud che sta andando molto bene. Insomma siamo l’Italia, siamo consapevoli che rappresentiamo una scuola vincente ».

LE QUATTORDICI AZZURRINE-

Rebecca Aimaretti, Sofia Moroni (Agil Volley), Carola Bonafede, Arianna Bovolenta, Alessandra Talarico (ASD Volleyrò), Giulia Fanfani (US Torri Polisportiva SCSDARL), Gaia Genovese (Top Volley Verona), Gaia Novello (Pallavolo Strà ASD), Ilaria Nozza (Volley Lurano 95), Caterina Peroni (Club Italia), Caterina Schillkowski, Beatrice Spada (Imoco Volley), Asia Spaziano (Anderlini Modena), Ludovica Tosini (Pall. Pinerolo SSD ARL).

LO STAFF AZZURRO-

Pasquale D'Aniello, Oscar Maghella, Giovanni Galesso (Allenatori), Pierfrancesco Gennari (Fisioterapista), Luca Monestier (Medico), Lorenzo Abbiati (Scoutman), Giulia Pisani (Team Manager).

POOL A: Italia, Germania, Francia, Inghilterra

IL CALENDARIO-

4/01: Italia-Inghilterra (ore 9.30); Germania-Francia (ore 18).

5/01: Italia-Francia (ore 15); Germania-Inghilterra (ore 18).

6/01: Francia-Inghilterra (ore 12); Italia-Germania (ore 18).

POOL B: Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna

IL CALENDARIO-

4/01: Olanda-Portogallo (ore 12); Belgio-Spagna (ore 15).

5/01: Belgio-Portogallo (ore 9.30); Olanda-Spagna (ore 12).

6/01: Portogallo-Spagna (ore 9.30); Belgio-Olanda (ore 15).

SEMIFINALI-



7/01

3a Pool A-4a Pool B (ore 9.30)

4a Pool A-3a Pool B (ore 12)

1a Pool A-2a Pool B (ore 15)

1a Pool B-2a Pool A (ore 18)

FINALI-



8/01

7/8° posto (ore 9.30)

5/6° posto (ore 12)

3/4° posto (ore 15)

1/2° posto (ore 18)

.