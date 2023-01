Wevza: l' Under 17 parte forte contro l'Inghilterra

KIENBAUM (GERMANIA)- Esordio vincente per l'Under 17 di Pasquale D'Aniello che, nella gara d'esordio a Kienbaum in Germania nel Torneo Wevza, ha superato con un larghissimo 3-0 (25-12, 25-15, 25-10), l’Inghilterra, al termine di un match che non ha avuto mai storia.

Nella fase iniziale del primo set le due squadre hanno battagliato per lunghi tratti con nessuna delle due formazioni in grado di piazzare l’allungo (8-8). Con il passare delle azioni, però, le azzurrine hanno cambiato decisamente marcia e sono balzate in avanti (13-9). Una volta al comando, Bonafede e compagne hanno imposto il proprio ritmo, spegnendo sul nascere ogni tentativo di rimonta dell’Inghilterra e hanno chiuso il set con il punteggio di 25-12.

Al rientro in campo la nazionale tricolore ha subito allungato, guadagnando un margine importate di vantaggio sulle inglesi (13-7). Nel finale, poi, l’Italia ha tenuto alta la concentrazione ed è bastata una gestione senza sbavature per viaggiare spedite sino al (25-15).

ll terzo e ultimo parziale è iniziato con la formazione tricolore nuovamente protagonista e si è portata sul 12-4. Da quel momento in poi la gara è stata senza storia e le azzurrine hanno chiuso in scioltezza set e match 25-10. Top scorer dell’incontro Arianna Bovolenta con 11 punti messi a segno.

Domani le azzurrine di Pasquale d’Aniello torneranno nuovamente in campo al Bundesleistungszentrum Kienbaum per affrontare la Francia alle ore 15.

I PROTAGONISTI-

Carola Bonafede (Italia)-« La partita di oggi contro l’Inghilterra è andata molto bene. All’inizio abbiamo dovuto gestire l’emozione dell’esordio, poi con il passare delle azioni abbiamo dettato il nostro ritmo e vinto la gara. Domani incontreremo la Francia, siamo molto cariche e vogliamo portare a casa un’altra vittoria per perseguire al meglio in questo torneo ».

IL TABELLINO-



ITALIA-INGHILTERRA 3-0 (25-12, 25-15, 25-10)



ITALIA: Spaziano, Tosini 9, Bovolenta 11, Spada 7, Peroni 6, Moroni 10, Bonafede (L), Aimaretti, Scillkowski, Novello 2, Nozza, Genovese 1, Fanfani (L). Ne: Talarico. All. D’Aniello.

INGHILTERRA: Szentessy, Beyazit 3, Nelson 3, Jagielska 8, Erminio 3, Tchandeu 2, Touhey (L), Parkhurst, Ingham. Ne: Baptise, Quinn, Poupaert (L). All. Darren.

Durata set: 19’, 21’, 19’

Italia: 11 a, 7 bs, 5 mv, 18 et

Inghilterra: 3 a, 9 bs, 2 mv, 29 et

CALENDARIO E RISULTATI-

Pool A: Italia, Germania, Francia, Inghilterra



4/01: Italia-Inghilterra 3-0 (25-12, 25-15, 25-10); Germania-Francia (ore 18).



5/01: Italia-Francia (ore 15); Germania-Inghilterra (ore 18).



6/01: Francia-Inghilterra (ore 12); Italia-Germania (ore 18).

POOL B: Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna-



4/01: Olanda-Portogallo (ore 12); Belgio-Spagna (ore 15).



5/01: Belgio-Portogallo (ore 9.30); Olanda-Spagna (ore 12).



6/01: Portogallo-Spagna (ore 9.30); Belgio-Olanda (ore 15).

SEMIFINALI-



7/01

3a Pool A-4a Pool B (ore 9.30)

4a Pool A-3a Pool B (ore 12)

1a Pool A-2a Pool B (ore 15)

1a Pool B-2a Pool A (ore 18)

FINALI-



8/01

7/8° posto (ore 9.30)

5/6° posto (ore 12)

3/4° posto (ore 15)

1/2° posto (ore 18)