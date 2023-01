Wevza: la nazionale Under 17 femminile in semifinale

KIENBAUM (GERMANIA)- Missione compiuta per l'Under 17 Femminile di Pasquale D'Aniello che oggi, nell'ultima partita della Pool A del Torneo Wevza a Kienbaum, ha superato 3-0 (25-15, 25-22, 25-23) la Germania padrona di casa conquistando il secondo posto nel Girone che vale l'ingresso in semifinale. Domani le azzurrine sfideranno il Belgio (ore 18.00), prima nella Pool B, per accedere nella finale che vale un posto agli Europei di categoria. Nell’altra semifinale si sfideranno invece Francia e Spagna.

Top scorer dell’incontro Ludovica Tosini con 23 punti realizzati nel corso dei tre set. Una partita di carattere per le ragazze guidate in panchina da Pasquale d’Aniello, che sono riuscite a rimanere concentrate nei momenti più cruciali dei set e a capitalizzare al meglio gli errori delle loro avversarie.

Tornando al match di oggi, nel primo set c’è stata una partenza a razzo dell’Italia (9-3) con le azzurrine in grado di mostrare un buon gioco. Nella fase centrale del parziale, però, quando ormai il solco sembrava tracciato, la formazione di casa ha ricucito in parte lo svantaggio (12-10). Con il proseguire delle azioni Bonafede e compagne sono state brave a compattarsi e a piazzare un nuovo allungo (18-14). Nelle fasi conclusive grazie ad una serie di azioni ben organizzate delle azzurrine ha permesso all’Italia di chiudere il set 25-15.

Ricca di emozioni la seconda frazione. La prima parte è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio con le due squadre che hanno battagliato a lungo (9-9) e (13-13). Il punto a punto è durato ancora qualche azione, poi Bonafede e compagne hanno spinto sull’acceleratore portandosi sul 23-21. A mettere fine alla girandola di emozioni è stato l’attacco vincente di Tosini che ha fissato il punteggio sul 25-22.

L’avvio del terzo set è stato di marca tedesca (4-8), mentre l’Italia ha fatto non poca fatica a schiacciare il pallone a terra. Le ragazze di d’Aniello con il proseguire delle azioni sono state costrette ad inseguire (10-12), ma con determinazione hanno nuovamente alzato li livello del gioco visto nei primi due set (23-22). Nel finale le due squadre hanno lottato duramente ma a spuntarla è stata l’Italia che si è lanciata verso la semifinale del torneo Wevza (25-23).

I PROTAGONISTI-

Ludovica Tosini (Italia)- « Sono molto felice per la vittoria che abbiamo conquistato oggi contro la Germania. Era una gara fondamentale per raggiungere la semifinale e siamo riuscite a centrare l’obiettivo. La sconfitta di ieri contro la Francia ci ha fatto crescere come gruppo e ci è stata comunque utile oggi per affrontare la Germania. Già da questa mattina eravamo molto cariche e volevamo fortemente vincere questa partita. Domani ci aspetta una sfida difficile contro il Belgio, loro sono una squadra molto forte ma noi siamo cariche a pallettoni ».

IL TABELLINO-

ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-15, 25-22, 25-23)-

ITALIA: Tosini 23, Bovolenta 7, Spada 4, Peroni 15, Moroni 8, Spaziano, Bonafede (L). Scillkowsky, Nozza. N.e. Aimaretti, Novello, Genovese, Fanfani (L), Talarico. All. D’Aniello.

GERMANIA: Varela 1, Loker 4, Seybering 6, Schuster, Grozer 16, Steinhinber 1, Olliges (L). Ligacheva, Rosemann 3, Kreymborg 3, Slacanin 1, Schoof. N.e. Berelsmann, Holzlein. All. Wolff

Durata set: 21’, 26’, 27’

Italia: 14 a, 13 bs, 4 mv, 25 et

Germania: 5 a, 8 bs, 4 mv, 18 et

CALENDARIO E RISULTATI-

Pool A: Italia, Germania, Francia, Inghilterra-

4/01: Italia-Inghilterra 3-0 (25-12, 25-15, 25-10); Germania-Francia 2-3 (23-25, 25-20, 25-15, 19-25, 12-15).

5/01: Italia-Francia 0-3 (15-25, 23-25, 25-27); Germania-Inghilterra 3-0 (25-13, 25-10, 25-13).

6/01: Francia-Inghilterra 3-0 (25-12, 25-11, 25-18); Italia-Germania 3-0 (25-15, 25-22, 25-23)

La Classifica: 1. Francia, 2. Italia, 3. Germania, 4. Inghilterra

POOL B: Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna-

4/01: Olanda-Portogallo 3-0 (26-24, 25-22, 25-23); Belgio-Spagna 3-1 (22-25, 25-21, 25-13, 25-21).

5/01: Belgio-Portogallo 3-1 (25-15, 23-25, 25-22, 25-19); Olanda-Spagna 0-3 (20-25, 22-25, 19-25).

6/01: Portogallo-Spagna 1-3(25-22, 9-25, 22-25, 15-25) ; Belgio-Olanda 3-0 (25-17, 25-17, 25-14)

La Classifica: 1. Belgio, 2. Spagna, 3. Olanda, 4. Portogallo

SEMIFINALI-

7/01

5°-8° posto Germania-Portogallo (ore 9.30)

5°-8° posto Inghilterra-Olanda (ore 12)

1°-4° posto Francia-Spagna (ore 15)

1°-4° posto Belgio-Italia (ore 18)

FINALI-

8/01

7/8° posto (ore 9.30)

5/6° posto (ore 12)

3/4° posto (ore 15)

1/2° posto (ore 18)