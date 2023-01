Wevza: l'Under 17 vince il trofeo e stacca il pass Europeo

KIENBAUM (GERMANIA) - L'Under 17 di Pasquale D'Aniello gioca in finale probabilmente il match più bello dell'intero torneo e conquista il prestigioso Wevza che vale la qualificazione ai prossimi campionati Europei di categoria. Le azzurrine hanno dominato il match si questa sera infliggendo alla Spagna un pesantissimo 3-0 (25-19, 25-12, 25-10) che non lascia adito a dubbi sulla superiorità delle nostre ragazze non solo sulle iberiche ma su tutte le partecipanti a questa manfiestazione. La nostra nazionale ha fatto capire che aria tirava sin dalle prime battute dominando in tutti i fondamentali senza lasciare nulla alle avversarie che si sono arrese quasi senza lottare.

Top scorer dell’incontro sono state Ludovica Tosini e Sofia Moroni entrambe autrici di 15 punti. L’altra azzurrina ad aver chiuso in doppia cifra è stata Caterina Peroni cha ha messo a segno 12 punti.

Le ragazze guidate in panchina dal tecnico federale Pasquale d’Aniello hanno chiuso il torneo Wevza con 4 vittore e 1 sola sconfitta (nella fase a gironi contro la Francia). Una vera e propria marcia trionfale che ha visto il giovane gruppo azzurro crescere partita dopo partita. Nella finale per il terzo posto, giocata oggi pomeriggio sempre al Bundesleistungszentrum Kienbaum, il Belgio ha battuto 3-1 (25-17, 25-17, 17-25, 25-20) la Francia.

Nel primo set le squadre sono rimaste a contatto fino al 6-6, momento in cui le azzurrine hanno premuto sull’acceleratore e conquistato il primo importante vantaggio +3 (10-7). Nella fase centrale del set però l’Italia, complice anche qualche errore di troppo al servizio, è andata sotto 12-15. Le azzurrine di d’Aniello non si sono disunite, anzi, hanno prima piazzato un break che ha permesso l’allungo (da 12-15 a 19-15) e poi hanno risolto il set in proprio favore sul 25-19 arrivato alla seconda palla set.

Nel secondo l’Italia ha fin da subito spinto forte e le avversarie hanno iniziato a perdere terreno (10-6). Bonafede e compagne, con il passare delle azioni, hanno continuato ad imporre il proprio gioco (15-8) e dettato i ritmi della gara. Nella parte finale del parziale alle azzurrine, che hanno continuato ad esprimersi su livelli alti (21-9), è bastata una buona gestione generale per chiudere grazie all’attacco vincente di Tosini il set (25-12) e conquistare il doppio vantaggio.

Nel terzo parziale la musica non è cambiata e l’Italia è scappata avanti (9-2). Le azzurrine con il passare dei minuti hanno allungato ulteriormente scrollandosi di dosso definitivamente le spagnole (16-7) fino al 25-10 che ha decretato la fine della gara e portato a casa il primo posto nel torneo e il conseguente qualificazione ai prossimi Campionati Eurupei Under 17 femminili.

I PROTAGONISTI-

Pasquale D’Aniello (Allenatore Italia)- « Questo gruppo ha lavorato molto bene fin dall’estate. Voglio ringraziare la Federazione Italiana Pallavolo e il DT del settore femminile perché ci hanno consentito di fare l’attività estiva con la partecipazione ad un torneo Wevza Under 18, con un gruppo formato da ragazze di quattordici anni e i risultati di quella scelta si sono concretizzati oggi con la conquista del pass per i Campionati di categoria. La finale di oggi contro la Spagna, come dimostrano anche i parziali, non ha avuto storia e abbiamo meritato questo successo. Voglio poi rivolgere un pensiero e un ringraziamento alle atlete che questa sera non sono qui ma che hanno fatto parte di questo percorso. È anche grazie al loro lavoro e impegno che oggi siamo qui a festeggiare una vittoria.

Infine voglio ringraziare l’intero staff che ha dato il massimo in termini di disponibilità e professionalità ».

IL TABELLINO-

ITALIA-SPAGNA 3-0 (25-19, 25-12, 25-10)

ITALIA: Tosini 15, Boloventa 7, Spada, Peroni 12, Moroni 15, Spaziano 3, Bonafede (L). Nozza 4, Scillkowski. N.e. Aimaretti, Novello, Genovese, Fanfani, Talarico. All. D’Aniello

SPAGNA: Busquets, Losada 6, Botcher 4, Altieri 1, Lopez, Suarez 6, Carreira (L). Dogliotti 2, Gonzalo 1, Navarro, Fabo, Sembene. All. Sanchez

Durata set: 24’, 20’, 20’

Italia: 8 a, 10 bs, 8 mv, 21 et

Spagna: 1 a, 5 bs, 4 mv, 19 et

I PREMI INDIVIDUALI-

Durante la cerimonia di premiazione sono stati assegnati anche i riconoscimenti individuali agli atleti partecipanti. L’Italia ha ottenuto ben quattro premi individuali:

MVP: Ludovica Tosini

Miglior Centrale: Sofia Moroni

Miglior Libero: Carola Bonafede

Miglior Alzatrice: Asia Spaziano

CALENDARIO E RISULTATI-

Pool A: Italia, Germania, Francia, Inghilterra

4/01: Italia-Inghilterra 3-0 (25-12, 25-15, 25-10); Germania-Francia 2-3 (23-25, 25-20, 25-15, 19-25, 12-15).

5/01: Italia-Francia 0-3 (15-25, 23-25, 25-27); Germania-Inghilterra 3-0 (25-13, 25-10, 25-13).

6/01: Francia-Inghilterra 3-0 (25-12, 25-11, 25-18); Italia-Germania 3-0 (25-15, 25-22, 25-23).

LA CLASSIFICA: 1. Francia, 2. Italia, 3. Germania, 4. Inghilterra

POOL B: Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna

4/01: Olanda-Portogallo 3-0 (26-24, 25-22, 25-23); Belgio-Spagna 3-1 (22-25, 25-21, 25-13, 25-21).

5/01: Belgio-Portogallo 3-1 (25-15, 23-25, 25-22, 25-19); Olanda-Spagna 0-3 (20-25, 22-25, 19-25).

6/01: Portogallo-Spagna 1-3 (25-22, 9-25, 22-25, 15-25) ; Belgio-Olanda 3-0 (25-17, 25-17, 25-14).

LA CLASSIFICA: 1. Belgio, 2. Spagna, 3. Olanda, 4. Portogallo

SEMIFINALI-

7/01-

5°-8° posto, Germania-Portogallo 3-0 (25-10, 25-17, 25-20)

5°-8° posto, Inghilterra-Olanda 0-3 (7-25, 9-25, 13-25)

1°-4° posto, Francia-Spagna 1-3 (18-25, 25-15, 21-25, 19-25)

1°-4° posto, Belgio-Italia 0-3 (21-25, 21-25, 22-25)

FINALI-

8/01-

7/8° posto, Portogallo-Inghilterra 3-0 (25-10, 25-11, 25-17)

5/6° posto, Germania-Olanda 3-1 (20-25, 25-23, 25-17, 25-20)

3/4° posto, Francia-Belgio 1-3 (17-25, 17-25, 25-17, 20-25)

1/2° posto, Italia-Spagna 3-0 (25-19, 25-12, 25-10)

LA CLASSIFICA FINALE-

1. Italia, 2 Spagna, 3. Belgio, 4. Francia, 5. Germania, 6. Olanda, 7. Portogallo, 8. Inghilterra

LE AZZURRINE-

Rebecca Aimaretti, Sofia Moroni (Agil Volley), Carola Bonafede, Arianna Bovolenta, Alessandra Talarico (ASD Volleyrò), Giulia Fanfani (US Torri Polisportiva SCSDARL), Gaia Genovese (Top Volley Verona), Gaia Novello (Pallavolo Strà ASD), Ilaria Nozza (Volley Lurano 95), Caterina Peroni (Club Italia), Caterina Schillkowski, Beatrice Spada (Imoco Volley), Asia Spaziano (Anderlini Modena), Ludovica Tosini (Pall. Pinerolo SSD ARL).

LO STAFF AZZURRO-

Pasquale d'Aniello, Oscar Maghella, Giovanni Galesso (Allenatori), Pierfrancesco Gennari (Fisioterapista), Luca Monestier (Medico), Lorenzo Abbiati (Scoutman), Giulia Pisani (Team Manager).