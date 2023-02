Gli azzurri ad agosto al “Memorial Hubert Wagner”

CRACOVIA (POLONIA)- Gli azzurri di De Giorgi , in preparazione ai Campionati Europei, dal 18 al 20 agosto 2023 parteciperà in Polonia al prestigioso “Memorial Hubert Wagner”, torneo giunto alla 20a edizione, intitolato al compianto campione di pallavolo e allenatore della nazionale polacca, prematuramente scomparso nel marzo del 2002 ed inserito nel 2010 nella Hall Of Fame della pallavolo internazionale.

Il torneo, ormai diventato appuntamento fisso dal 2003 (edizioni del 2020 e 2022 non disputate), vedrà come sempre la partecipazione di quattro nazionali: oltre ai campioni del Mondo di Ferdinando De Giorgi e ai padroni di casa della Polonia, parteciperanno alla manifestazione anche i campioni olimpici in carica della Francia allenata da Adrea Giani e i vice campioni europei della Slovenia.

Il quadrangolare rappresenterà dunque un importante test per gli azzurri in vista dei Campionai Europei che, come noto, prenderanno il via lunedì 28 agosto all’Unipol Arena di Bologna, quando Giannelli e compagni faranno il proprio debutto contro il Belgio.

IL CALENDARIO-



18 AGOSTO

ore 17.30, Italia-Francia

a seguire, Polonia-Slovenia

19 AGOSTO

ore 15.30, Slovenia-Italia

a seguire, Polonia-Francia

20 AGOSTO

ore 15.30, Francia-Slovenia

a seguire, Polonia-Italia