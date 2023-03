Parigi 2024: l'Italia in Brasile per conquistare il pass Olimpico

LE TRE POOL-

Pool A (Brasile): 1. Brasile; 2. Italia; 3. Iran; 4. Cuba; 5. Ucraina; 6. Germania; 7. Repubblica Ceca; 8. Qatar.

Pool B (Giappone): 2. Giappone, 2. Stati Uniti; 3. Slovenia; 4. Serbia; 5. Turchia; 6. Tunisia; 7. Egitto; 8. Finlandia.

Pool C (Cina): 1. Cina; 2. Polonia; 3. Argentina; 4. Olanda; 5. Canada; 6. Messico; 7. Belgio; 8. Bulgaria.

LE PAROLE DEL TECNICO FERDINANDO DE GIORGI-

« Il nostro è sicuramente un girone molto impegnativo. Affronteremo ovviamente il Brasile, padrone di casa e squadra sempre molto difficile; ci saranno poi Cuba, Iran e la stessa Ucraina che sono formazioni in continua evoluzione. Naturalmente stiamo parlando di un torneo di qualificazione olimpica, tutte le sfide saranno quindi molto complicate da affrontare. Sarà importante giocare con grande determinazione, senza pensare troppo agli avversari. Cercheremo di portare tutte le nostre qualità in campo e poi vedremo partita dopo partita a che punto saremo arrivati. Come sempre le cose andranno conquistate e cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo facendolo nel miglior modo possibile. Sarà una trasferta lunga e faticosa e anche le condizioni ambientali nelle quali giocheremo non saranno sicuramente delle più semplici; la nostra storia recente però ci insegna che abbiamo già vissuto situazioni di questo genere. Sapete come la penso, per migliorare non dobbiamo ricercare le cose facili ».

